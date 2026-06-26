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26 JUN 2026|

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Joyería Relojería Lumbert y Esenzis, galardonados en los Premios Empresa de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín

FOTOGALERÍA. La Asociación Empresarial ha celebrado la XVIII edición de su gala anual en el Museo Mwinas de Andorra en una noche de fiesta en la que también se ha hecho un repaso a los 18 años de historia de los premios

Foto de familia de autoridades y premiados de los premios Empresa 2026./ G.R.
Foto de familia de autoridades y premiados de los premios Empresa 2026./ G.R.

Gema Romero26 06 2026

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Andorra

Sociedad

La Asociación Empresarial Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín se ha vestido de gala este viernes para celebrar una cita muy especial, la XVIII edición de los Premios Empresa. El Museo Minero MWINAS de Andorra se ha convertido en el escenario de un emotivo "viaje en el tiempo" donde se ha repasado la evolución de la asociación y sus asociados.

La gala, conducida por Diego Ortín, miembro de la junta directiva, y Nieves Ballestero, la gerente de los empresarios, ha puesto la vista en la primera edición, celebrada en el 2008, para contar cómo ha cambiado la sociedad hasta llegar a la actualidad. Pero si hay algo de lo que todos se han mostrado orgullosos es de la importancia «de la unidad en un territorio con tan poca población como son las comarcas de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín».

Nieves Ballestero y Diego Ortín presentando el evento. / G.R.

La superación de todos los empresarios de la asociación a la que han tenido que enfrentarse la mayoría ha estado muy presente durante la gala. También se ha realizado un repaso de cómo ha cambiado la organización desde encontrar a los comercios en las Páginas Amarillas hasta el dinamismo y las campañas conjuntas que se impulsan hoy en día.

El presidente de la asociación, Roberto Miguel, ha puesto en valor esta cita donde se han reencontrado los empresarios del territorio: «Hoy es un día de fiesta para juntarnos, contarnos nuestras cosas y pasar un rato agradable disfrutando de la compañía de los compañeros».

Premio a la trayectoria

El Premio a la Trayectoria ha recaído este año en Joyería Relojería Lumber, un negocio que muestra a la perfección el relevo generacional. Tras años de trabajo de los padres, ahora son los hijos quienes llevan las riendas del establecimiento. «Son el claro ejemplo de cómo se mantiene la vida en los pueblos y de cómo se instrumenta este tejido que aporta identidad y prosperidad», ha señalado el presidente de la asociación.

Joyería Relojería Lumber, recibe el premio a la Trayectoria. / G.R.

El encargado de entregar este reconocimiento ha sido el alcalde de Andorra, Rafa Guía. Sergio Bielsa, en representación de la joyería, ha agradecido este reconocimiento que coincide con el 75 aniversario del comercio. "En los momentos más duros ahí han estado nuestros vecinos ayudándonos a levantarnos con más fuerza".

Los galardonados en la XVIII edición de los Premios Empresa de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín./ G.R.

Premio a la innovación

En la categoría de Innovación, el galardón ha sido para Esenzis, por demostrar que los productos del territorio pueden competir con la cosmética más prestigiosa. El proyecto liderado por Javier Alquézar desarrolla productos de cosmética natural, poniendo en valor la capacidad de emprendimiento y la apuesta por nuevos nichos de mercado desde el entorno rural. Para la realización de sus productos utilizan las hojas de olivo, lo que les permite producir unos cosméticos "que compiten con los de alta gama como lo de París".

Esenzia, recibe el premio a la Innovación./ G.R.

La encargada de hacer entrega del premio ha sido Nayara Loras, presidenta de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. Por su parte, Alquézar ha subrayado la importancia de emprender en el Andorra: "Olivo y ciencia pueden ir de la mano, y gracias a nuestros productos el nombre de nuestro territorio cruza fronteras".

18 años impulsando el territorio

El presidente de la asociación, ha subrayado la ilusión depositada en esta edición, considerada el "gran evento" de la Asociación. La gala no solo sirve para premiar a dos empresas destacadas, sino para poner en valor el esfuerzo y el interés por generar empleo en las localidades de ambas comarcas.

"Es una cita consolidada en el calendario", ha explicado Roberto Miguel, quien también ha querido destacar el papel de la gerencia y la necesidad de permanecer unidos: «O estamos unidos o, si cada uno vamos por nuestra cuenta, es mucho más complicado. Cuantos más seamos, más sentimiento de pueblo y cooperación habrá entre todos».

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