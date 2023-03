Juan José Morales ofrece este martes en Alcañiz una charla sobre la persecución que ejerció Franco contra la masonería

El periodista e historiador Juan José Morales ofrecerá este martes a las 20.00 en el Palacio Ardid de Alcañiz una charla sobre su último libro, ‘Franco y la Masonería. Un terrible enemigo que no se rinde jamás’. El exdirector de La COMARCA (1995-2002) y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona lleva más de 40 años estudiando la masonería y se ha especializado en el estudio del discurso antimasónico y la represión de la masonería en la Guerra Civil española y el franquismo. Es profesor del máster de Historia de la Masonería en España y América en el Departamento de Historia del Derecho y de Historia de las Instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME); y profesor tutor de Historia Contemporánea de España de la UNED.

En el libro Morales, de más de 500 páginas, se plantea qué es la masonería y por qué fue tan perseguida durante el franquismo. El dictador nunca fue masón pero estaba obsesionado con la masonería y los masones. Franco fue el único jefe de Estado que firmó una ley implacable para la persecución de los masones. Recién acabada la Guerra Civil y durante toda su vida repitió insistentemente en numerosos discursos y en más de un centenar de artículos –firmados con distintos seudónimos- que había que estar en guardia contra las acechanzas de un extraño contubernio judeo-masónico-comunista basado fundamentalmente en rancias, pero muy eficaces teorías conspiratorias. El dictador estaba convencido de que la masonería es un terrible enemigo que no se rinde jamás.

Morales considera que en España prevalece todavía la visión más oscura de la masonería; como la de un ente secreto, satánico e infernal, causante de todos los males. Esta visión estaba tan arraigada en la mente de muchos españoles- y probablemente aún lo esté- que por eso los masones tuvieron que esperar unos cuantos años después del fallecimiento de Franco para poder regresar del exilio. De hecho, la masonería no fue legalizada hasta 1979, dos años después que el Partido Comunista de España (PCE).

Persecución y exilio

De la persecución de la dictadura contra los masones con una ley específica que empezó a aplicar en los años cuarenta permanecen todavía arraigados muchos estigmas sociales hacia esta organización. Su persecución fue además una terrible realidad que provocó en la práctica la total destrucción de la masonería española causando un enorme dolor que no convendría olvidar según apunta Morales. «Hace más de 80 años que finalizó la Guerra Civil y lo que causó Franco todavía pesa mucho. Por eso me parece tan importante participar en estas jornadas sobre la memoria histórica porque es necesario recordar porque hay mucha confusión y al final parecerá casi como que Franco era un señor anciano muy parecido a la madre Teresa de Calcuta y no es así. Se despidió del mundo con cinco ejecuciones de muerte poco antes de su muerte», destaca el historiador y periodista.

Morales, que guarda un gran cariño a Alcañiz de sus siete años como director de La COMARCA y sigue la actualidad de la ciudad, considera que la persecución de la masonería y su exilio también es una parte de la historia que debe ser contada. Este martes estará «entre amigos» con el concejal de Cultura, Jorge Abril; y la directora de La COMARCA, Eva Defior, presentando su libro. «Estoy encantado de volver a Alcañiz, donde fui pregonero de la Semana Santa de 2013. Sigo con mucho cariño y con atención todo lo que pasa en el Bajo Aragón. Me alegro de lo bueno y me preocupa lo malo», apunta Morales.