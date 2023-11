Juan Pablo de Miguel: «No hay que rechazar la inteligencia artificial. Creará nuevas corrientes artísticas»

¿Qué es la inteligencia artificial?

Esta corriente no es más que una herramienta con la que enseñar a las máquinas a hacer cosas. Una calculadora o un ordenador lo son, aunque estas no hayan sido catalogadas como tal hasta hace unos pocos años, cuando la tecnología ha comenzado a programar unas redes informáticas que parecen emular el cerebro humano.

¿Existe más de un tipo que pueda interferir en el mundo de las imágenes?

¿Y no le resulta peligrosa esta creación automática?

Por supuesto. Los efectos negativos suelen ser intrínsecos en cambios disruptivos como este. Las redes sociales o internet también son lugares peligrosos. De hecho, si nos ponemos a simplificar hasta los propios cubiertos con los que comemos lo son. Pero aún con todo, no creo que herramientas como esta deban estar en manos de unos pocos. Nos traerá cambios negativos, pero también positivos. Habrá personas que crean no tener habilidad artística y quizás ahora puedan descubrir todo un mundo interior gracias a esta tecnología.

¿Se puede distinguir la imagen generada de una real?

Hoy mismo he visto como un medio de comunicación compartía una imagen de un hombre palestino que finalmente no era real. Para mí era evidente desde un principio. Las fotografías siguen teniendo un impacto mucho más real, al menos por el momento. Pero para distinguirlas lo mejor es fijarse en los dedos de las manos o los pies, porque esta inteligencia siempre suele crear más del número habitual. Por el momento la ventaja es que las imágenes generadas solo tienen un formato pequeño y su ampliación a un tamaño normal es compleja, y no todo el mundo sabe hacerla. Pero esto llegará y entonces será muy difícil distinguir entre un tipo y otro.