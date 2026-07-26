Juanca y Pope, de Supersubmarina, emocionan a más de 12.000 personas en el final de un Aragón Sonoro de récord

Aragón Sonoro ha cerrado una de las ediciones más multitudinarias de su historia después de reunir a más de 12.000 asistentes en Alcañiz. Durante tres días, el festival volvió a convertir la ciudad en uno de los principales puntos de encuentro de la música en directo, con una elevada respuesta de público en todos los escenarios y un cierre especialmente emotivo protagonizado por Juanca y Pope, integrantes de Supersubmarina.

El promotor del evento, Luis Costa, calcula que la asistencia durante las noches del viernes y el sábado creció entre un 8% y un 10% respecto al año anterior. El carácter gratuito y abierto de buena parte de la programación impide realizar un recuento exacto, aunque la venta de pulseras VIP sí ofrece una referencia clara sobre la evolución del festival. «Hemos vendido un 10% más de pulseras VIP que el año anterior», explica Costa, quien señala que El Cuartelillo estuvo “lleno a rebosar” tanto el viernes como el sábado. En determinados momentos, la concentración de público llegó también hasta las calles próximas al recinto.

Un sábado con público en todos los escenarios

La tarde del sábado dejó una de las imágenes más destacadas de esta edición. La Plaza del Mercado, la plaza Mendizábal y la calle Alejandre se llenaron de público de manera simultánea, algo que no había sucedido hasta ahora con esta intensidad en Aragón Sonoro.

«Creo que se ha superado el récord de asistencia, porque nunca habíamos solapado plazas con diferentes DJ», afirma Luis Costa. Esta programación simultánea era una de las apuestas del festival para este año y permitió distribuir al público por distintos puntos del centro de Alcañiz.

Alrededor de 3.000 personas participaron en la Ruta Florida y Hermosso, que partió desde la Plaza del Mercado, recorrió una calle Alejandre abarrotada y concluyó en la plaza Mendizábal. Allí actuó Matagüelos, mientras Alex Curreya llenaba al mismo tiempo la Plaza del Mercado. «Calle Alejandre estuvo llena, Mendizábal se llenó y la Plaza del Mercado también se llenó con otro DJ. Hubo muchísima gente en prácticamente todos los espacios y eso no había pasado nunca», destaca el promotor.

Sidecars agota las entradas en Pui Pinos

Aragón Sonoro comenzó el jueves en el anfiteatro Pui Pinos con el único concierto de Sidecars en Aragón durante 2026. La banda madrileña colgó el cartel de entradas agotadas y reunió a cerca de un millar de personas. La encargada de abrir el festival fue la zaragozana Eva McBel, una de las artistas con mayor proyección de la escena musical aragonesa.

El viernes, la actividad se trasladó al escenario Aragón TV de El Cuartelillo. Alejo Stivel, voz de Tequila, repasó algunos de los grandes himnos del rock en español antes de dar paso a Sienna. Posteriormente, Malmö 040 protagonizó uno de los conciertos más multitudinarios del fin de semana, con un recinto completamente abarrotado. La jornada concluyó con la sesión del DJ aragonés Diego Aguas.

La música aragonesa toma la Plaza del Mercado

La programación del sábado comenzó con una decidida apuesta por el talento musical aragonés. Los oscenses Narel, los turolenses Effe y el zaragozano Delacueva actuaron en la Plaza del Mercado y mostraron la variedad y el buen momento que atraviesa la escena musical de la comunidad.

Durante el tramo final del festival, los aragoneses Modelo volvieron a demostrar la fuerza de su directo. Después llegó el turno de Melifluo, procedentes de Baeza, que ofrecieron una de las actuaciones más destacadas de la edición. Repion puso el broche a los conciertos con un directo que confirmó el crecimiento experimentado por la banda durante los últimos años.

«El mejor final de la historia»

El momento más emotivo del fin de semana llegó con la sesión de Juanca y Pope, de Supersubmarina. Los dos integrantes de la formación jienense conectaron con miles de personas en un cierre cargado de recuerdos, emoción y complicidad. El promotor lo define como «el mejor final de la historia que hemos tenido en Aragón Sonoro». «Fue un buen momento para nosotros, para ellos y creo que también para el festival», señala. La actuación se convirtió en uno de los grandes recuerdos de esta edición y puso el broche a tres jornadas en las que Alcañiz volvió a responder de forma masiva a la programación.

Más allá de las cifras de asistencia, el promotor destaca la ausencia de incidentes durante todo el fin de semana y la satisfacción trasladada por los artistas después de sus actuaciones. «La mejor noticia es que no hubo ningún incidente y que los grupos se fueron contentos», resume Costa. El promotor subraya que todo el mundo respondió, tanto los artistas como el público, pese a las elevadas temperaturas registradas durante las primeras jornadas.

El calor fue especialmente intenso el jueves y el viernes, mientras que el descenso de las temperaturas del sábado facilitó el desarrollo de las actividades programadas durante el mediodía y la tarde. «Todos agradecimos ese bajón de temperaturas, porque la ruta habría sido insufrible con el calor del viernes», reconoce Costa.

El crecimiento de la venta de pulseras VIP es, para los responsables del festival, una muestra de que Aragón Sonoro se encuentra cada vez más asentado entre el público. «La gente sabe que, conozca o no conozca al grupo, va a ver una propuesta con un nivel muy alto», sostiene Costa. Para el promotor, esta identidad permite a Aragón Sonoro diferenciarse de otros festivales cuyos carteles repiten cada verano los mismos nombres.

Una apuesta por descubrir nuevas bandas

Luis Costa defiende que el festival está dirigido especialmente a las personas que acuden para disfrutar de la música y descubrir nuevos artistas. «Quedan pocos festivales de esos, porque, si ves los carteles, prácticamente todos son iguales», afirma. En su opinión, Aragón Sonoro se ha convertido en un escaparate para grupos emergentes que después experimentan un importante crecimiento a nivel nacional.

«Creo que lo que pasa aquí luego es tendencia a nivel nacional al año siguiente», apunta. Esa capacidad para detectar nuevas propuestas ha hecho que bandas que se encuentran cerca de dar un salto en sus carreras quieran ocupar uno de los principales espacios del festival alcañizano.

Después de cerrar esta edición, el equipo organizador se tomará un tiempo para analizar la respuesta del público, el impacto social del festival y el trabajo desarrollado durante los últimos meses. Costa asegura que todavía no se ha comenzado a preparar la edición de 2027. «Tenemos que hacer una reflexión sobre todo lo que ha pasado este año. Hay que analizar la respuesta de la gente a nivel social, no solo el número de cabezas, y ver si habrá un Aragón Sonoro 2027 con nosotros en la organización», concluye.

Instantes del Aragón Sonoro durante todo el fin de semana./ THESSEO ESTUDIO