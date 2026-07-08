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08 JUL 2026|

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El Karting Internacional de Motorland Aragón acoge este fin de semana la Copa de España de Minivelocidad

Un total de 58 pilotos participarán los días 11 y 12 de julio en la próxima cita del campeonato nacional

Imagen de la Copa de España de Minivelocidad en 2025 / Motorland Aragón
Imagen de la Copa de España de Minivelocidad en 2025 / Motorland Aragón

Jesús Burgos08 07 2026

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AlcañizMotorland

DeporteMotor

La Copa de España de Minivelocidad llega este fin de semana al Karting Internacional de Motorland Aragón. El circuito bajoaragonés reunirá los días 11 y 12 de julio a un total de 58 pilotos que competirán en las cinco categorías convocadas para esta prueba.

El programa incluirá las categorías Mini GP 110 4T, Minimoto 5.5, MotoMini Spain Series 160cc, MotoMini Spain Series 190cc y Copa Ohvale GP7. El fin de semana contará con actividad en pista desde el sábado por la mañana hasta las carreras durante la jornada del domingo.

La clasificación del campeonato aún no está cerrada

La cita llega a Motorland Aragón con varias clasificaciones provisionales muy ajustadas. En Minimoto 5.5, Julen Hernández Fernández lidera la general con 122 puntos, por delante de Alejandro Merino Soto, con 110, y Marco Antonio Caballero Castro, con 94. Tres pilotos distanciados por menos de 30 puntos.

En Mini GP 110 4T, Dario Gadea Chana ocupa la primera posición con 179 puntos, seguido de Daniel Hidalgo Villaescusa, con 135, y Dylan Gandullo Vázquez, con 100. Por otra parte, en MotoMini Spain Series 160cc, Alejandro Castilla Medina encabeza la clasificación con 165 puntos, con Hugo Romera Martínez segundo, con 144, y Martín Portela Barreiro tercero, con 132.

En MotoMini Spain Series 190cc, Shengbo Sun llega como líder con 174 puntos, por delante de José Luis Cagigas Gutiérrez, con 128, y Diego Andrés González Menegollo, con 126. Números de todas las categorías que invitan a un emocionante e igualado fin de semana de motor en Motorland Aragón.

Durante todo el fin de semana habrá actividad en pista

El evento es de libre acceso al público y se podrá disfrutar de toda la acción desde la terraza del restaurante del Karting que ofrece vista completa a la pista. La jornada comenzará el sábado 11 de julio con las comprobaciones y las tandas libres desde las 9.30. Tras el descanso del mediodía, se continuará con los entrenamientos cronometrados de todas las categorías, programados entre las 15.15 y las 18.30 de la tarde.

El domingo 12 de julio será el turno de las carreras. Previo al inicio de estas, a las 9.00 se realizarán los warm-up y, a partir de las 10.20, comenzarán las primeras carreras. El orden de las carreras arranca con Minimotos 5,5, continuará con MiniGP 110 4T, FIM MotoMini Spain Series 160cc, FIM MotoMini Spain Series 190cc y Copa Ohvale GP 7.

Este mismo orden se repetirá en la segunda tanda de carreras a partir de las 12.15. Para finalizar el fin de semana en Motorland, la entrega de premios está prevista para las 14.15 lo que echará el cierre a la Copa de España de Minivelocidad.

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