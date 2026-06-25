La Comarca del Matarraña renueva sus convenios sociales y refuerza el apoyo al territorio con 15.000 euros

La Comarca del Matarraña ha renovado este miércoles los convenios de colaboración que mantiene con diferentes asociaciones y entidades de carácter social que desarrollan su actividad en el territorio. La firma, celebrada este jueves en la sede comarcal de Valderrobre, permitirá destinar un total de 15.000 euros al apoyo de proyectos relacionados con la atención a personas con adicciones, salud mental, discapacidad intelectual, enfermedades neurodegenerativas, personas mayores y trastornos del espectro autista.

La principal novedad de este año ha sido la incorporación de la Asociación Autismo Bajo Aragón Matarraña (BAM), una entidad de reciente creación que firma por primera vez un convenio de colaboración con la institución comarcal. El resto de asociaciones beneficiarias son ABATTAR, AFEDABA Los Calatravos, ASAPME Bajo Aragón, ATADI, Cruz Roja Matarraña y la Federación Comarcal de Jubilados y Pensionistas del Matarraña.

El respaldo a colectivos ante una necesidad creciente en el territorio

El presidente de la Comarca del Matarraña, Fernando Camps, ha destacado durante la firma la importancia de respaldar a colectivos que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad. “Son asociaciones que realizan una labor que muchas veces no se ve, pero que es fundamental para acompañar a personas que tienen dificultades en su día a día y ayudarles a mejorar su calidad de vida”, ha señalado.

Camps ha explicado además que la incorporación de BAM responde a una necesidad creciente en el territorio. “Creíamos que era necesario apoyar a esta asociación porque acaba de nacer y necesita ese impulso inicial. Hay muchas familias que conviven con el autismo y necesitan recursos, acompañamiento y apoyo”, ha afirmado.

Firma del convenio de colaboración entre la comarca del Matarraña y las asociaciones de carácter social del territorio / M.J. Salvador

Las ayudas se distribuyen entre las siete entidades firmantes. ASAPME recibirá 3.500 euros; Cruz Roja Matarraña contará con una aportación de 3.000 euros; AFEDABA y ATADI percibirán 2.500 euros cada una; FECOJUPEMA dispondrá de 1.500 euros; mientras que ABATTAR y BAM recibirán 1.000 euros respectivamente.

La importancia del convenio para las entidades

Las asociaciones coincidieron en destacar la importancia de estos convenios para garantizar la continuidad de sus programas. El presidente de ABATTAR, Manolo Martín, ha subrayado que estas ayudas permiten mantener proyectos dirigidos a personas con problemas de adicciones y sus familias. “Muchos usuarios atraviesan situaciones económicas complicadas y estos convenios son más que necesarios para seguir desarrollando nuestro trabajo”, ha indicado.

Desde ASAPME, Maite Torres ha valorado el respaldo institucional a una entidad cuya actividad sigue creciendo en la comarca. “Son cantidades modestas, pero para organizaciones como la nuestra representan una ayuda muy importante para seguir prestando servicios y atención especializada”, ha explicado.

Por su parte, el representante de BAM, Carlos Ollés, ha destacado que la firma supone un importante reconocimiento para una asociación que acaba de iniciar su andadura. Los fondos se destinarán a actividades de ocio y socialización para niños y jóvenes con autismo durante los meses de verano, así como a jornadas divulgativas para familias y profesionales.

También ATADI puso en valor la importancia de esta colaboración. Luisa Castel, integrante de la junta de la entidad, ha explicado que parte de la ayuda contribuye a sufragar los costes del transporte de usuarios procedentes de diferentes municipios de la comarca hasta el centro de Valderrobres.

Las asociaciones continuarán con una labor fundamental en la comarca

Durante el acto, la institución comarcal agradeció la labor que desarrollan todas estas asociaciones en un territorio rural como el Matarraña, donde la cercanía y la atención personalizada resultan fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios especializados.

“Detrás de cada actividad, taller, sesión de apoyo o visita hay muchas horas de dedicación, profesionalidad y compromiso humano”, ha destacado Camps, quien ha defendido la necesidad de seguir trabajando conjuntamente para construir un territorio “más inclusivo, más solidario y más atento a las necesidades de las personas”.

La renovación de estos convenios permitirá que durante el próximo año continúen desarrollándose programas de prevención, acompañamiento, sensibilización, atención psicológica, formación y apoyo social en los distintos municipios de la comarca.