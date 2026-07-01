La COMARCA entrega a Amasol los 1.425 euros recaudados en ‘La noche más corta’ de Los 40

La fundación Amasol, que trabaja con familias monoparentales, monomarentales y reconstituidas, ya ha recibido los 1.425 euros recaudados en 'La noche más corta' de Los 40 que el pasado sábado 20 de junio hizo bailar a más de 1.000 personas en la plaza de toros de Alcañiz. La entrega se hizo efectiva en Radio La Comarca junto a la técnico de la fundación, Macarena García, que lo recibió de manos de Raquel García, agente comercial de la emisora y coordinadora de la fiesta. «Creo que es muy importante dar visibilidad a muchas asociaciones que hay en Alcañiz y en el Bajo Aragón Histórico», dijo.

Por su parte, Macarena agradeció el apoyo económico así como la visibilidad que les ha dado la promoción del evento para que más gente conozca la fundación y la tarea que realizan. Además, explicó en los micrófonos de Radio La COMARCA a qué irá destinado el dinero recaudado: "Lo queremos aprovechar para dar apoyo a necesidades básicas. Entre ellas, las tarjetas de alimento porque con el coste actual de la vida, las familias a las que atendemos cada vez tienen más dificultad para llegar a fin de mes". Otro de los grandes problemas que tienen que afrontar desde la fundación es la conciliación. "En el mes de agosto hay muy pocas actividades para cuidar a los niños y el horario es más reducido", explicó García.

A lo largo de este año desde la Fundación han atendido a 100 familias y 50 menores de todo el Bajo Aragón Histórico y ayudan a familias monoparentales, monomarentales y reconstituidas con todo tipo de cuestiones así como con cualquier trámite. Señaló que se trata de una entidad desconocida por gran parte de los ciudadanos: "Hay mucha gente que es una familia monoparental y no saben que lo son, o no saben qué ayudas pueden pedir. Nosotros les invitamos a que se acerquen y nos conozcan para ayudarles en lo que haga falta". La sede en Alcañiz está en la calle Mayor número 2 y García invitó a los ciudadanos a pasarse por allí para que puedan ayudarles.

No hay duda, de que este tipo de iniciativas solidarias ayudan a dar visibilidad a proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas. "Estas actuaciones sí que hacen que la gente pregunte más por nosotros, recibamos más llamadas e incluso se acerquen a visitarnos", concluyó la presidenta de la fundación.