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23 JUN 2026|

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La Esquinita de Boltaña de Alcañiz tiene el mejor Paquito de Ternasco de la provincia de Teruel

El premio general y de la provincia de Zaragoza ha sido para el Paquito Tonnato, de El Ambigú y en el provincia de Huesca se ha seleccionado la propuesta de Taberna Aragonia en Ontiñena

Boltaña y Moreno recogieron el premio por ser el mejor de Teruel. / CEDIDA
Boltaña y Moreno recogieron el premio por ser el mejor de Teruel. / CEDIDA

La COMARCA23 06 2026

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Cultura y OcioGastronomía

El Paquito Chocolatero presentado por Natalia Moreno y Rubén Boltaña de La Esquinita de Boltaña, de Alcañiz se ha convertido en el mejor valorado de la provincia de Teruel. Los responsables recogieron este lunes el reconocimeinto en una gala en Zaragoza. Se trata de un bocadillo de guiso de pierna y paletilla de cordero IGP Ternasco de Aragón, con alcaparras, chocolate con almendras y Katsuobushi, en pan artesano aromatizado con ajo, romero y tomillo.

El premio general y de la provincia de Zaragoza ha sido para el Paquito Tonnato, de El Ambigú. Un bocadillo de pierna de cordero IGP Ternasco de Aragón asada y fileteada, con mahonesa de atún y brotes verdes, en pan de cristal. Han recogido el galardón Pedro Martín y Daniel Fernández, chef ejecutivo y segundo de cocina del establecimiento, de manos de Arancha Simón, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Este representará a la comunidad autónoma en la final nacional Mejor Paquito de España que la Interprofesional INTEROVIC celebrará en septiembre.

En la provincia de Huesca, el Paquito Goyo, de Taberna Aragonia (Ontiñena) ha sido el seleccionado en este caso se trata de un bocadillo en pan árabe de sémola, con cordero IGP Ternasco de Aragón asado, crema de sus sesos, emulsión de ajo asado y encurtidos. Han recogido el premio Patricia Canalis, Inés Tisaire y Angel Tisaire.

El bocadillo más popular de Aragón

Juan Carlos Brun, ganadero y presidente del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, se ha referido en su discurso de bienvenida al que “probablemente sea ya el bocadillo más popular de Aragón (al menos eso dice la IA si le preguntas y mucha gente así lo entiende), al paquito de Ternasco de Aragón que es el sabor de Aragón entre panes”.

Ha querido destacar también que “cada año La Ruta del Paquito va a más: no solo en cuanto al número de participantes, de bocatas vendidos, o del número de localidades donde poder degustar un paquito; también va a más la calidad de las propuestas y la versatilidad del Ternasco de Aragón entre el pan, con cada vez más cortes y tipos de cocinado usados por los cocineros”. Como ha quedado reflejado también en las propuestas presentadas por los 10 establecimientos finalistas.

Al acto de entrega de premios han asistido representantes del Gobierno de Aragón, de las asociaciones de hostelería y turismo de las diferentes provincias, de las empresas productoras y comercializadoras del Ternasco de Aragón, de los distribuidores habituales, y de los medios y canales de comunicación.

Disputada final entre los 10 mejores de este año

Los 10 establecimientos más valorados por un jurado seleccionado que visitó los 70 establecimientos han cocinado y presentado sus propuestas ante un jurado profesional, presidido por Javier Robles, Maestro del Cordero y presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón.

Además de Javier, la mesa de jurados ha estado compuesta por: Ana Belén Asensio, copropietaria de la Bocatería Cuéntame de Utebo (varias veces ganadores de los concursos de bocadillos de Ternasco de Aragón); Pepe Puyuelo, presidente de la Asociación de Sumilleres de Aragón; Esther Barroso, vicepresidenta de la Asociación de Cocineros de Aragón y profesora de cocina del IES Pedro de Luna; y Miguel Ruiz @takoyaki, conocido influencer gastronómico aragonés.

Los otros finalistas de esta edición que han competido esta tarde han sido: Gastrobar El Perdido, de Jaca (Huesca); Olla de Huesca, de la capital oscense; Inspira Delice, de Valderrobres (Teruel); La Fábrica de Solfa, de Beceite (Teruel); y Pome, Kempape y La Social, los tres establecimientos de la ciudad de Zaragoza.

La Ruta del Paquito de Ternasco de Aragón 2026, puesta en marcha por su Consejo Regulador en colaboración con la interprofesional INTEROVIC, ha tenido lugar del 4 al 21 de junio en 74 establecimientos de 22 localidades, con gran éxito de asistencia a los locales y un incremento general en las ventas de los paquitos.

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