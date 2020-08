Hace ya algún tiempo de mi primera lectura de «La historia interminable», pero todavía me sigue generando envidia el bueno de Bastian por poder vivir en la historia que leía. Muchas veces me he preguntado cómo podría conseguirse semejante situación, y la única conclusión a la que he llegado es que hay que leer mucho, con mucha atención y creerte, de verdad, todo lo que está ocurriendo en la historia que lees; otro insigne y compulsivo lector: Alonso Quijano el Bueno, así me lo demuestra.

Y en esas aventuras de introducirse en el interior de los libros transitan los personajes de la soberbia novela: «LA MANO DE LA BUENA FORTUNA», reeditada recientemente por la editorial Sexto piso. Su autor: GORAN PETROVIC, es uno de los más prestigiosos escritores serbios contemporáneos y, con está novela, ha logrado introducirse en la élite de los escritores europeos.

Pero veamos, nos vamos a encontrar con Anastas S. Branica, este hombre se encuentra con Natalie Houville, gran pintora y cruel amante, cuando ambos leían un libro de arquitectura griega; y aunque vivían en lugares muy distantes, logran conocerse en el interior del libro porque los dos leían el mismo libro en la misma página y en la misma hora. Se conocen y se enamoran. Tras varias citas «en la misma página y en el mismo párrafo» temen, por varios motivos, que no podrán seguir simultaneando la lectura e idean una práctica solución: crear una novela epistolar de dos copias con ellos como únicos protagonistas. Así surge «Mi Legado», el único libro escrito de Anastas Branica con ese delicioso fin.

Y ahora nos encontramos con Adam Lozanic, un corrector de textos que, cuando lee con mucha atención, es capaz de meterse dentro de un libro y encontrarse allí con quien sea que lo esté leyendo al mismo tiempo que él. Su anodina rutina se verá alterada cuando una misteriosa pareja contacte con él para encargarle «corregir» una extrañísima y olvidada novela, sin personajes ni trama; una obra escrita hace décadas por el enigmático y malogrado Anastas Branica.: «Mi legado». Y será así, dentro del libro de Anastas, como Adam entrará en contacto con una memorable galería de personajes que están leyendo el libro a la vez que él: una anciana y excéntrica dama, un agente de los servicios secretos…

Amigos lectores, GORAN PETROVIC es un mago de las letras, un iniciado que ha decidido mostrarnos, a través de sus libros, un poco de la magia que flota en el mundo. Lo que emana de su pluma nada tiene que ver con la burda realidad. En esta hermosísima obra, PETROVIC rinde homenaje a la lectura y los lectores, sugiriendo que todos llevamos una doble vida -la que ocupa nuestro día a día y la que transcurre fuera del tiempo, en otro lugar, cuando leemos; y que leer, amigos, no es una actividad inocente, sino algo que puede ser tan intenso y peligroso como la vida misma.

Talento a chorros, como el de Michael Ende, que esculpe una de las piezas más perfectas que habitan la llamada Literatura Absoluta.