La peña ‘El Remojón’ debuta en las Fiestas de la Vaquilla

Teruel cumple una semana celebrando las Fiestas del Ángel y La Vaquilla, y todavía le queda lo mejor: la tradicional puesta del pañuelo al Torico. Las fiestas de La Vaquilla contarán con 22 peñas distribuidas por el centro de la ciudad. Una de las novedades de este año es la creación de la peña ‘El Remojón’. Es la primera peña en Teruel fundada en 9 años y cuenta con más de 600 miembros. La carpa de ‘El Remojón’ se podrá encontrar en la plaza Judería.

Debido a un mayor número de visitantes este año, el Ayuntamiento ampliará un día la zona de acampada en la Vaquilla, que se sitúa en Las Viñas. Abrirá hoy a las 12.00 y permanecerá operativa hasta el lunes 13 a las 15.00, en lugar de cerrar el domingo como ocurría hasta ahora. La medida responde a una petición de Interpeñas y pretende facilitar la estancia de quienes desean disfrutar de la Vaquilla durante más días.

Puesta del pañuelo

El momento clave de la Vaquilla es la puesta del pañuelo al Torico, que tendrá lugar mañana sábado a las 16.45 en la plaza del Torico. Este año la encargada de dar inicio a estos grandes días de fiestas es la peña ‘La Unión’, fundada en 1974. Durante todo el fin de semana, cada peña tendrá diferentes programaciones y opciones musicales para que los visitantes puedan elegir a cuál acudir. Como actividad previa a la puesta del pañuelo, esta noche la ciudad ofrecerá un gran espectáculo de fuegos artificiales a las 23.30 en el Cerro de Los Alcaldes.

La ciudad de Teruel es conocida por sus tradiciones taurinas, y como prueba de ello, el lunes, último día de fiestas, se celebrará el tradicional ensogado de toros a las 5.30. Además, recorrerán las calles del Centro Histórico a las 18.00. El Concurso de Quebradores Goyesco fue una novedad para la afición taurina, y el jueves contó con los mejores quebradores del mundo y toros de Albarreal.

Para poner fin a las Fiestas del Ángel, se realizará la traca final, situada también en el centro de la ciudad a las 00.00. Al finalizar, la peña ‘La Unión’ realizará la retirada del pañuelo del Torico y acudirán a la Plaza de la Catedral para entregárselo a la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

Teruel se planta contra las agresiones sexistas

Para garantizar la seguridad en las fiestas, el Ayuntamiento de Teruel incorpora este año nuevas acciones dirigidas a facilitar el acceso a la información y a consolidar una red de recursos de atención para que vecinos y visitantes disfruten de unas fiestas seguras, inclusivas y libres de cualquier tipo de violencia.

Como la seguridad de los asistentes se ha convertido en un tema prioritario, el Ayuntamiento ha creado la ‘Zona Segura’, un espacio que agrupará en un mismo entorno el Punto Violeta, el Punto Arcoíris, los servicios sanitarios y Protección Civil. Se encontrará en la Ronda, junto a la estación de autobuses. El Ayuntamiento pretende así ofrecer una red de atención identificable y accesible para cualquier persona que necesita información, apoyo o ayuda durante la celebración de la Vaquilla. Entre las novedades figura la instalación de pancartas en las peñas con un código QR que permite localizar de forma inmediata el Punto Violeta.

Artistas destacados

Seguridad Social, Modestia Aparte y Maldita Nerea son algunos de los artistas que han actuado durante estos días en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel. La Orquesta La Misión también actuó el pasado viernes en la zona del aparcamiento. Además, la fiesta de Los 40 brindó más música en la plaza del Torico la noche del jueves.

Los turolenses llevan siete días de fiestas, y durante el primer fin de semana han celebrado numerosas actividades deportivas, actos taurinos, eventos religiosos, infantiles, visitas al Museo de la Vaquilla y eventos con mucha música.

Asimismo, la solidaridad ha estado presente en la plaza del Torico. La Asociación Española Contra el Cáncer, con la colaboración del Ayuntamiento, volvió a convertir el martes al emblemático monumento del Torico en un símbolo de compromiso con la investigación oncológica. Una grúa instalada junto al pedestal del Torico permitió que los participantes ascendieran hasta la altura de la escultura para fotografiarse con el característico pañuelo rojo. Cerca de un millar de turolenses se acercaron para participar a cambio de una aportación de dos euros a la asociación. Asimismo, el Ayuntamiento en colaboración con CARTV, repartió al día siguiente 1.000 porciones del tradicional regañao gigante a todo el mundo que acudió a la plaza.

Los niños también han sido protagonistas durante estas fiestas. El Chiqui-encierro contó con 1.000 participantes, 200 más que el año pasado, y recorrió las calles del Centro Histórico de Teruel.

Las fiestas suman hasta 400 eventos y actividades, y los locales y visitantes no quieren perder nada. Para ello, el Ayuntamiento de Teruel dispone de una página web oficial para consultar toda la programación, los elementos más emblemáticos de la fiesta y profundizar en la tradición que identifica a la ciudad.