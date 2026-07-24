La séptima edición del Aragón Sonoro sale a la calle en Alcañiz: «Tenemos mucha suerte de poder vivir esto»

Ni el calor ni la amenaza de tormentas eléctricas -que por suerte no llegaron- han frenado a los alcañizanos y visitantes en sus ganas de salir a la calle para el primer día de Aragón Sonoro. El tardeo de la plaza del mercado ha servido para reencontrarse, calentar motores y disfrutar los mejores éxitos del indie nacioal e intenacional. Abanicos y camisas estampadas han sido el uniforme.

"El Aragón Sonoro es casa, es hogar, es diversión y es cercanía. Desde el jueves hay algo que te conecta con los artistas", asegura Jorge Vilchez, alcañizano y fijo en la cita que este viernes ha estado en la plaza del Mercado. El joven invita a viajar a la capital bajoaragonesa para enamorarse del ambiente. " Es música en directo de gran calidad y tenemos que ser un poco conscientes de lo que tenemos y lo difícil que es tener esto", añade.

Durante el fin de semana se espera la llegada de miles de persona a Alcañiz. El alcalde del municipio, Miguel Ángel Estevan, reconoce que la ciudad está preparada para acoger "grandes eventos". El primer edil augura que este año se superarán los 12.000 visitantes que se registraron en 2025 porque celebra, este año hay "un cartel con mucha calidad". Ha recordado también que la cita es una cuna de artistas. "Para muchos grupos el Aragón Sonoro es un amuleto justo antes de dar el salto a la fama", añade.

Los que también han estado presentes en la cita han sido Florida y Hermoso, djs veteranos en la cita. Casi como dos alcañizanos más, ambos han reconocido que "Alcañiz y el Aragón Sonoro son muy especiales. Tenemos una historia de amor con la ciudad". El objetivo para el dúo musical que ha estado presente en seis de las siete ediciones es "montar un fiestón". "Nos han tratado mejor que en ningún sitio, a ver si algún día nos dejan ya empadronarnos", bromeaban junto al escenario.

Mientras tanto, aun quedan por delante las actuaciones de Alejo Stivel, Sienna y Malmö040. El fin de fiesta llegará a partir de las dos de la mañana con DJ Diego Aguas. Este sábado el festival mantendrá su programación gratuita desde las 12.00 y hasta pasadas las 4.00 con una decena de conciertos.

Sidecars y Eva McBel calientan motores en Pui Pinos

La apertura oficial de la séptima edición del festival fue el jueves en el anfiteatro de Pui Pinos. Allí, la mítica banda madrileña Sidecars, se dio un baño de masas con los fans más aferrimos del festival. A penas un tema y medio hizo falta para que los asistentes, hasta el momento bien sentados en sus butacas, se lanzaran al foso para vivir el concierto lo más cerca posible.

Juanchito Cornejo, lider de la banda no defraudó, y se cantó todos sus grandes éxitos. Durante la hora y media que duró la fiesta en el auditorio, hubo tiempo para todo, desde agradecer a los técnicos que permiten que los conciertos sean una realidad, hasta acordarse del promotor, Luis Costa, al que aseguraron tener el honor de "poder llamar amigo". 'Amasijo de huesos' para el gran final y una ovación con el público en pie que hizo asegurar a la banda que lo que allí se habia formado era "una pequeña familia".

Antes, el público de Pui Pinos demostró que al Aragón Sonoro uno acude con la letra bien estudiada. Alcañizanos y visitantes acompañaron a Eva McBel en sus letras. También ejercieron como coristas los abanicos que no dejaron de batirse para intentar paliar las altas temperaturas antes del anochecer.

La joven zaragozana salió al escenario con falda blanca de tul delicadamente plagada de rosas y el único acompañamiento de su compañera Laia al teclado a la cual se refirió como la mejor amiga y compañera que se puede tener. La artista le cantó a su famila, al olvido, a salir de un lugar en el que no se debe estar y a un sin fin de sentimientos con los que empetizaron los asistentes. Sus voz delicada y su letras en inglés se fundieron con el atardecer del enclave.