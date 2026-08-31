Las Cortes de Aragón arrancan el curso político con la mirada puesta en los presupuestos, la vivienda y los incendios

Como un niño que acude al primer día de clase, los representantes de los seis partidos en las Cortes de Aragón han tenido este lunes su vuelta al trabajo con el arranque de un nuevo curso político. Lo han hecho sentando las bases de lo que será este año, el primero completo que vivirá el Gobierno de PP-Vox, que por segunda ocasión intentarán hacer lo suyo: "durar". Aun así, nadie olvida —y todos trabajan ya en ello— que este que comienza será el último curso político para los ayuntamientos. Con las listas y la precampaña municipal en el horizonte, los grupos políticos se han reunido con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, para analizar lo que se espera de los próximos meses.

Navarro ha asegurado en declaraciones a los medios tras los encuentros que el reto más importante que se fija para los próximos meses es la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027 y la aprobación de la ley de vivienda registrada desde hace meses. A ello se suma también la crisis migratoria de Ceuta. La presidenta ha anunciado que habrá «una sesión sobre la grave situación que vive la ciudad autónoma» y que desde las Cortes de Aragón se trabajará desde el ámbito de cooperación interparlamentaria europea que les corresponde a través de la CALRE (siglas en inglés que significan Conferencia de Parlamentos de distintas Regiones).

La presidenta ha defendido que el nuevo periodo de sesiones estará marcado por una intensa actividad parlamentaria y por debates directamente relacionados con algunas de las principales preocupaciones de los ciudadanos, como la vivienda, la situación económica, el empleo o la inmigración. "Desde que soy presidenta de las Cortes siempre he dicho que esta casa debe ser la casa del respeto, la casa del diálogo, la casa donde podemos dialogar desde las diferencias ideológicas y políticas, pero siempre pensando en el interés general de los aragoneses", ha añadido.

El PSOE impulsa un plan contra incendios

Pilar Alegría ha aprovechado la reunión para anunciar que los socialistas están impulsando la elaboración de un Plan Aragón 2027 para afrontar los incendios. La dirigente ha lamentado que Jorge Azcón no se pusiera en contacto con el principal partido de la oposición durante un verano en el que los incendios han arrasado más de 40.000 hectáreas en Aragón. La secretaria general del PSOE Aragón ha considerado que la gravedad de la situación justificaba, al menos, una llamada o una reunión con el principal grupo de la oposición.

Una vez superados los momentos más críticos, Alegría ha defendido que es necesario analizar lo sucedido y preparar a Aragón para afrontar en mejores condiciones los incendios del próximo año. El objetivo es que el documento pueda contar también con las aportaciones del resto de fuerzas políticas y del propio Gobierno de Aragón. Alegría también ha advertido de que «negar la crisis climática en este momento con teorías absolutamente negacionistas o terraplanistas no es solamente un error», sino que «puede ser peligroso para la ciudadanía».

Vox se compromete a cumplir

En el caso de Vox, a la reunión ha acudido la portavoz adjunta de VOX, Lorena García, en sustitución de Alejandro Nolasco, que este lunes tenía que haber asistido al inicio del curso político de su partido con Santiago Abascal, aunque finalmente y por motivos urgentes tampoco ha estado presente en Madrid.

García ha asegurado al término de la reunión que la intención tanto de su formación como de los populares es «cumplir y hacer cumplir el Pacto de Gobierno con lealtad mutua». La portavoz adjunta defiende que cuatro meses después de la firma del documento "ya está mejorando la vida de los aragoneses".

La de Vox ha presumido de, entre otras cuestiones, la eliminación del gasto superfluo y la priorización de la sanidad. Además, ha asegurado que los jóvenes que quieren emanciparse pueden hacerlo, que las calles son más seguras y que los aragoneses han mostrado una bajada de impuestos en sus bolsillos.

En cuanto a los incendios, García ha pedido cambios en las políticas, concretamente "acabar con aquellas políticas del fanatismo climático de la izquierda que han impedido durante años la limpieza de montes". Unas políticas irracionales que han generado una carga de combustible exagerada en nuestros montes. De nada sirve lamentarse, pero aplicar luego las políticas de Teresa Ribera o del Gobierno de Aragón que hubo de 2015 a 2023, ha concluido.

CHA pide responsabilidades por los incendios

Chunta Aragonesista (CHA) pide "depurar responsabilidades" por "los casos de absolutas negligencias" en la gestión del incendio forestal de Las Peñas de Riglos, que este mes de agosto ha quemado unas 14.500 hectáreas en la provincia de Huesca. Para ello se solicitará una comisión de investigación específica para el caso y un estudio con el que evaluar los daños que aún quedan por reparar.

Pueyo ha señalado que con el inicio del curso político comienza "una carrera de fondo hasta las elecciones municipales de mayo", que Chunta afrontará "con mucho trabajo, mucha responsabilidad y, sobre todo, con ganas de volver a poner a los aragoneses en el sitio que corresponde".

En cuanto a la crispación en las Cortes de Aragón, el aragonesista ha pedido a Navarro que mantenga "la cordialidad" parlamentaria "siempre desde la independencia" y "que no vuelquen siempre a favor de unos y en contra de otros".

Teruel Existe pide comisiones sobre incendios y centros de datos

El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha pedido a la presidenta impulsar comisiones específicas para tratar los grandes incendios que este verano han asolado la comunidad autónoma y para analizar la llegada de los grandes centros de datos al territorio. Aseguran que "son dos cuestiones que preocupan de manera importante al conjunto de la ciudadanía aragonesa y que deberíamos ser capaces también de poder hacerlo en paralelo a la tramitación de presupuestos o la ley de vivienda".

De la misma forma, Guitarte ha transmitido su preocupación por la crispación en el hemiciclo antes del periodo estival. "Nosotros hemos insistido en que el papel institucional de las Cortes no puede verse sobrepasado por la confrontación política que lleva, por decisión de los grupos mayoritarios, a la polarización del debate, que eso no es la misión de las Cortes, que los ciudadanos quieren que aquí se trabaje, que aquí se proponga, que aquí se legisle, y no que acabe siendo esto un poco más que un plató de una tertulia televisiva", concluyó Guitarte.

Izquierda Unida pide que la «lucha social» vuelva a las calles

La diputada de Izquierda Unida, Marta Abengoechea, ha declarado tras la reunión que este curso político trabajarán para que "la lucha social" y "el tejido social" vuelvan a "ocupar la calle", centrándose, entre otros ejes, en el territorio, los servicios y los derechos.

"El PP está secuestrado por las multinacionales, la oligarquía aragonesa y las políticas ultras de Vox", creando "un desgobierno que afecta a las condiciones materiales de vida de la gente", de ahí su preocupación por la educación, la vivienda, la sanidad y el "raro" clima político creado, ha dicho, por PP y Vox.

Ha asegurado que este va a ser "un curso político muy intenso" y que la intención de Izquierda Unida es impulsar la "movilización" en las calles en un momento en el que hay "preocupación" por "la deriva que está tomando" el Gobierno de Aragón, advirtiendo de que se está normalizando el "discurso de odio" desde "los altavoces de las instituciones".

Tras esta primera declaración de intenciones, habrá que esperar al próximo día 10 de septiembre para ver a todos los parlamentarios volver a sus escaños en la Aljafería con la primera sesión tras el periodo estival.