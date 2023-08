Laura García: «En el mundo de la desinformación, el usuario debe tener la garantía de que va a poder encontrar lo real»

Junto a Peter Lozano, cofundador de Imascono, hablará de Inteligencia Artificial, metaverso y pseudociencia.

¿Cuál es el reto de la actualidad?

¿Es fácil de detectar la manipulación a través de la Inteligencia Artificial?

Da mucho vértigo su enorme potencial…

Sobre todo, el saber que somos todo el rato la víctima de un verdugo que no sabemos señalar. La desinformación es algo amplísimo, que va mucho más allá de si algo es cierto o no. Tiene tras de sí un contexto enorme, que compete a muchos factores y que tiene como víctima última al usuario. Tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos involucrados en este círculo vicioso y que somos nosotros mismos los que podemos poner ese freno a través de un pensamiento crítico. La alfabetización mediática es muy importante, así como el no compartir los contenidos que consideramos que son fraudulentos o que no son reales. Igual que somos el escudo ante nosotros mismos debemos ser el escudo ante los demás. Tenemos que ser parte del freno a la desinformación frente a otras personas.