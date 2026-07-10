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10 JUL 2026|

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Los agricultores podrán trabajar durante la alerta rojo plus tras negociar el cambio en las restricciones

Las labores agrícolas se podrán realizar de 06.00 a 12.00. Se necesitará un tractor auxiliar y depósitos de 1.000 litros en zonas de secano

Tractor, remolque y cosechadora en plena labor. Foto. L.C.
Tractor, remolque y cosechadora en plena labor. Foto. L.C.

David Boj10 07 2026

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Se levantan las restricciones de trabajos en el campo durante la alerta roja plus por decreto del Gobierno de Aragón. Con estas modificaciones se establece un nuevo horario, de 6.00 a 12.00, en el que los agricultores podrán realizar labores de cosecha y empacado.

Sin embargo, para poder realizar trabajos agrícolas durante ese horario los agricultores deberán contar con un tractor auxiliar con apero para arar la tierra y depósitos de más de 1.000 mil litros de agua con equipos de impulsión para actuar de forma inmediata ante un incendio. Estas medidas no serán necesarias en el caso de que los trabajos se realicen en zonas de regadíos modernos debido al rápido acceso al agua y al estar rodeados de cultivos de verano.

Este cambio en las medidas responde a las quejas de asociaciones agrarias como UAGA o ARAGA que durante la anterior alerta pidieron al Gobierno de Azcón rebajar las prohibiciones agrícolas durante la alerta. Por el momento en el Bajo Aragón Histórico no está decretada la alerta rojo plus, que en Aragón solo está anunciada para este viernes en varias comarcas de Huesca.

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