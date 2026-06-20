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20 JUN 2026|

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Luz verde a la licitación de las obras del reivindicado regadío social de Vinaceite

La conversión de casi 1.400 hectáreas de secano avanza tras la publicación en el BOA de su aprobación definitiva

Campo de secano con una granja al fondo es el paisaje más común en Vinaceite y que cambiará en parte. / B. Severino
Campo de secano con una granja al fondo es el paisaje más común en Vinaceite y que cambiará en parte. / B. Severino

Beatriz Severino20 06 2026

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Los regantes implicados en la conversión a regadío de casi 1.400 hectáreas de secano en Vinaceite han recibido luz verde para poder licitar las obras. El Boletín Oficial de Aragón ya recoge la aprobación del proyecto por parte del ejecutivo autonómico, por lo que ya puede continuar con la siguiente fase.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambientan (Inaga) ya emitió el informe favorable pero el proceso administrativo continúa. La publicación en el BOA era uno de los pasos esperados para seguir avanzando. «Ahora, por muy pequeños o sencillos que parezcan aunque no lo son, todos los pasos que se den son importantísimos, y este es uno de ellos», dice el presidente de la Comunidad de Regantes San Isidro, Francisco Ezquerra. «Cada fase es una alegría, tenemos muchas ganas de que verlo porque desde 2006 que lo pedimos… Ya ha pasado mucho tiempo», añade.

La inversión de este proyecto asciende a 20,8 millones de euros y comprende la conversión a regadío de un total de 1.390 hectáreas. Fue declarado de interés general en 2019 y, al estar incluido en el Plan Hidrológico Nacional del Ebro (PHE) 2021-2027, la obra se deberá ejecutar en plazo. Confían que los trabajos puedan comenzar antes de que termine el presente año. En 2022 DGA concedió una subvención de 9.166.680 euros distribuidos en 25 anualidades, que la comunidad ya ha comenzado a percibir.

Un futuro estable

Calculan que en Vinaceite se consumen 800.000 litros de agua diarios, por lo que se precisa de un suministro estable. Esta transformación garantizará la productividad del campo y el abastecimiento de agua, ya que dependen exclusivamente de sondeos y dos pozos. Uno de ellos hubo que reconstruirlo tras la riada de hace un año cuando el río Aguasvivas lo arrasó todo.

No obstante, no solo explotaciones agrarias se beneficiarán de esta seguridad, ya que el agua sobrante podrá ser empleada por las numerosas explotaciones ganaderas que salpican todo el término municipal. Se dedican principalmente al porcino y entre todas mantienen al menos medio centenar de empleos del pueblo y de los alrededores.

El regadío social garantizará el agua necesaria para el cultivo de olivo (53 %), viñedo (23 %) almendro (13 %) y hortícolas (11 %).

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