Maella amplía su patrimonio cultural sobre Pablo Gargallo gracias a la donación particular de Antonio Lacasa

La Casa Natal Museo Pablo Gargallo de Maella ha incorporado a sus fondos un conjunto de bienes culturales, publicaciones y documentos históricos relacionados con la vida y la obra del escultor, gracias a la donación particular del vecino Antonio Lacasa, que habitualmente reside en Madrid. El Ayuntamiento aprobó por unanimidad la propuesta, en pleno, y la entrega se oficializó con un acto celebrado en el marco de las fiestas patronales de agosto.

La alcaldesa, Mireia Bondía, ha destacado positivamente esta donación y ha explicado que Lacasa ya "llevaba tiempo avisando de que había encontrado una serie de elementos que tienen un valor testimonial importante y que debían estar a disposición de todos los maellanos". En concreto, el vecino ha donado un ejemplar del libro 'Gargallo y Barcelona', publicado en 1975, que se trata de una cotizada edición numerada que reúne textos especializados y fotografías sobre la trayectoria y la producción artística del escultor; así como un catálogo razonado publicado en París en 1973, considerado una herramienta científica y documental de referencia internacional para el estudio y peritaje de la obra de Gargallo.

La aportación incluye además un sello conmemorativo dedicado al artista, que reproduce su obra 'El Profeta, y que fue emitido por Correos en 1982; y dos carteles oficiales de la exposición organizada en 1981 en el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid con motivo del centenario de su nacimiento. La muestra madrileña formó parte de un programa de exposiciones dedicado al artista que tuvo también presencia en ciudades como París, Barcelona, Lisboa y Zaragoza.

Bondía ha recalcado que el objetivo del Ayuntamiento es seguir protegiendo, ampliando y difundiendo el patrimonio histórico y cultural de Maella, garantizando que el legado de Pablo Gargallo permanezca vivo y pueda ser conocido por las generaciones futuras. Asimismo, ha destacado la colaboración mantenida con el Ayuntamiento de Zaragoza y con profesionales vinculados al Museo Pablo Gargallo de la capital aragonesa.

Para la primer edil, "cada acción suma y ayuda a hacer grande el municipio", tal y como se ha demostrado a lo largo del Año Cultural de Maella, que se impulsó en 2025. Precisamente, Lacasa colaboró también en algunas de las iniciativas que se celebraron en la localidad.