Maella da la bienvenida a sus fiestas de la mano de sus 10 protagonistas: «¡Chalau amantae!»

Emoción, elegancia y muchos recuerdos marcaron la noche del sábado en Maella con la presentación de las Maellanas de Honor de 2026. Diez jóvenes recogieron el testigo y se preparan para disfrutar de unos días que aseguraron "llevan todo el año esperando". Acompañadas de familiares recorrieron las calles de Maella hasta La Glorieta, donde con banda, ramo y obsequio quisieron dedicar unas palabras y agradecer el cariño de todos los presentes.

Cada una tiene una vinculación diferente con su pueblo, pero en lo que todas coincidieron fue en que siempre es "el mejor lugar en el que vivir". "Vine hace ocho años y desde entonces me he sentido siempre una más", decía Itziar Felices ante la atenta mirada de la plaza. Era la primera vez las peequeñas se subían al escenario y para acompañarlas iban a tener la ayuda de las mayores. "Recuerdo cuando lo fui de pequeña, creo que el acto que más me gustó fue el de la presentación", explicaba Laia Puyol, quien confesaba entre risas que probablemente lo que peor van a llevar de estos días va a ser dormir poco. "A todas nos gusta mucho salir", confesó. Las 10 aprovecharon para desear unas felices fiestas y no faltó en prácticamente ningún discurso la frase "chalau amantae" (disfrutad mucho).

La presentación también sirvió para hablar de futuro y en esta línea, el Ayuntamiento quiso presentar un video publicitario en el que se puso sobre la mesa las oportunidades que ofrecen los pueblos de la mano de sus vecinos. Los protagonistas fueron emprendedores, jóvenes, familias y vecinos que desde el anonimato trabajar por poner en valor la cultura y las raíces de la localidad. La primera edil, Mireia Bondía, también recordó los proyectos que se están llevando a cabo como el yacimiento del Tossal Gort. "Ha sido todo posible gracias a una gestión económica responsable y con la idea de hacer de nuestro pueblo un lugar grande y de continuidad", defendió.

El broche a la gala fue al ritmo de la música de la banda. Las ya Maellanas de Honor 2026 bailaron junto a sus padres y acompañantes en la Glorieta Vivonne. La presentación y el chupinazo por la mañana fue la antesala de unas patronales que empezarán el próximo viernes, entre los actos más destacados, ofrenda de flores a la Virgen del Portal, y el posterior pregón a cargo de Laura Boix.