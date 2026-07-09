Maella destina 176.000 euros a la primera fase para acondicionar su pista polideportiva

La pista polideportiva 'Teleclub' de Maella se acondicionará para renovar sus instalaciones y habilitar tres vestuarios, dos aseos, un bar, un almacén y graderíos además de la adecuación de la pista y los accesos. El Ayuntamiento ha licitado por 176.120 euros la primera fase del proyecto que se ha divido en separatas y que tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.

La separata recoge actuaciones como las demoliciones y trabajo previos, el acondicionamiento del terreno, la instalación de una nueva red de saneamiento, fontanería y electricidad, entre otros. En resumen, esta fase contempla principalmente la preparación del recinto y la construcción de las infraestructuras necesarias para el futuro equipamiento.

El presupuesto total de la primera etapa alcanza los 185.000 euros, al sumarse los honorarios de la dirección de obra que se cifran en 8.880 euros. Cabe recordar, que la pista polideportiva se impulsó en 2023 con una inversión de 510.000 euros.