Maella licita la reforma de los vestuarios y aseos del campo de fútbol con más de 80.000 euros

El Ayuntamiento de Maella va a reformar y acondicionar los vestuarios y aseos del campo de fútbol 'San José'. El equipo de gobierno ha licitado las obras por un importe de 81.769.42 euros, que tendrán que estar ejecutadas en un plazo de dos meses desde la adjudicación del proyecto. Actualmente, el proceso se encuentra en fase de evaluación.

La actuación intervendrá en los vestuarios del equipo local, el visitante y el árbitro, así como en el almacén y los baños. Desde el Ayuntamiento apuntan que el proyecto responde "a las sugerencias planteadas por los vecinos y sigue la línea de mejora de las infraestructuras locales".