El maellano Miguel Lacueva, nuevo centenario en el Bajo Aragón-Caspe

El maellano Miguel Lacueva García cumplió este miércoles, 25 de noviembre, 100 años de edad, convirtiéndose en uno de los pocos centenarios con los que cuenta el Bajo Aragón-Caspe. A pesar de contar con una amplia familia, Lacueva imaginaba que la celebración iba a ser pequeña debido a la situación del Covid-19, pero nada más lejos de la realidad.

Miguel Lacueva es padre de 2 hijos, abuelo de 3 nietos y bisabuelo de 5 bisnietos (y otro de ellos está en camino). Sin embargo, no ha podido verlos a todos en este día tan especial. El lado positivo de todo ello es que no ha estado solo, porque un gran número de sus vecinos de Maella se han acercado hasta la puerta de su casa, junto a la Rondalla Maellana que le ha cantado una jota. Además de todo ello, ha recibido un total de 60 videollamadas, e incluso tres de los alcaldes de su pueblo natal le han llamado también para felicitarle el cumpleaños.

Muchos vecinos de Maella se han acercado junto a la Rondalla a la casa de Miguel este miércoles.

El centenario ha sido toda la vida agricultor y ahora a sus 100 años asegura «haber tenido una buena vida». «No me merezco todo esto que estoy viviendo, estoy muy agradecido, y sobre todo por la familia que tengo», explica emocionado. «Me hubiese gustado ver a todos pero no ha podido ser, ya tengo ganas de salir de mi rincón y pasear por la calle, pero no me dejan de momento». En Maella es conocido como una persona muy sociable, ha participado en muchos eventos y ha pertenecido a asociaciones como la del Hogar del Jubilado, en la que estuvo en el momento de su fundación.

Miguel asegura estar «muy bien de salud», su gran afición siempre ha sido la lectura, y más ahora en estos tiempos pandémicos en los que cuando termina una historia, comienza la siguiente. En cuanto a la pregunta de cuál considera que es la clave para llegar a los 100 años, es muy claro: «He hecho lo que he querido: he comido y bebido lo que me ha apetecido, pero siempre con moderación».