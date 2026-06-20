El Maestrazgo invierte más de 55.000 euros en renovar señalización y avanza para ser Destino Turístico Inteligente

Una quincena de pueblos, además de numerosos barrios y pedanías del Maestrazgo, ya lucen renovados los carteles que anuncian puntos de interés en las entradas y salidas en las carreteras. De esta forma, la institución comarcal continúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras turísticas a través de las actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística.

La actuación ha consistido en la sustitución de las lamas deterioradas y obsoletas existentes por nuevos elementos adaptados a la normativa vigente. En concreto, se han actualizado los subcarteles verdes identificativos de la comarca, las lamas marrones de señalización turística y las amarillas informativas, incorporando nuevos soportes que cumplen los requisitos establecidos por normativa.

El principal objetivo de esta intervención es mejorar la calidad, la homogeneidad y la coherencia de la señalización turística en todo el territorio, facilitando la orientación de los visitantes y reforzando la imagen turística del Maestrazgo como destino de referencia en Aragón. La inversión destinada a esta actuación ha ascendido a 55.210,99 euros, permitiendo la renovación de un total de 207 lamas de señalización turística distribuidas por diferentes municipios y núcleos de población de la comarca.

Los trabajos han llegado a las localidades de Allepuz, Bordón, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Cuevas de Cañart, Castellote, Fortanete, La Iglesuela del Cid, La Cuba, Mirambel, Miravete de la Sierra, Molinos, Pitarque, Tronchón y Villarluengo, así como a diversos barrios y pedanías de la comarca, entre ellos Abenfigo, Las Planas de Castellote, Luco de Bordón, Dos Torres de Mercader, Ladruñán, Los Alagones, La Algecira, El Crespol y Montoro de Mezquita.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de mejora de la experiencia turística y de valorización de los recursos patrimoniales y naturales del Maestrazgo, contribuyendo a ofrecer una imagen más moderna, accesible y ordenada del territorio para residentes y visitantes.

Nuevo avance en la transformación como Destino Turístico Inteligente

La Comarca del Maestrazgo ya dispone del Informe Diagnóstico elaborado por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), un documento que marca un nuevo avance en el proceso de implantación de la metodología de Destino Turístico Inteligente (DTI), impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo.

Gracias a este trabajo, la comarca obtiene la condición de Destino Turístico Adherido, una acreditación que certifica el inicio de la implantación del modelo DTI y que tendrá validez hasta el 10 de junio de 2029. Este reconocimiento sitúa al Maestrazgo dentro de la estrategia nacional de destinos que apuestan por un desarrollo turístico basado en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología.

Cabe recordar, que el Maestrazgo forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde diciembre de 2023. "La incorporación reflejaba la voluntad de avanzar hacia un modelo turístico más competitivo, sostenible y adaptado a los retos del futuro", dicen desde la institución.

El diagnóstico realizado por SEGITTUR ha permitido analizar el destino a partir de 97 requisitos y 261 indicadores distribuidos en los cinco ejes que conforman la metodología DTI. Para ello ha sido fundamental la colaboración de diferentes áreas de la administración comarcal y de los agentes turísticos del territorio, que han aportado la información necesaria para evaluar el grado de madurez del destino.

Los resultados obtenidos reflejan un grado de cumplimiento del 38,1%, "una cifra especialmente positiva teniendo en cuenta que el nivel mínimo exigido para la adhesión al programa es del 20%". Este resultado pone de manifiesto el trabajo desarrollado hasta la fecha y "confirma que la comarca cuenta con una base sólida sobre la que continuar construyendo su estrategia turística".

Con la finalización de esta primera fase, la Comarca del Maestrazgo inicia ahora el segundo ciclo del proceso de conversión en Destino Turístico Inteligente, centrado en la ejecución del plan de acción y en la implantación progresiva de las recomendaciones propuestas por SEGITTUR. Durante esta etapa se realizará un seguimiento periódico de los avances, contando con el acompañamiento técnico de la entidad estatal.

"Desde el Área de Turismo se continuará trabajando en la mejora del destino tomando como referencia las recomendaciones del informe DTI, así como las líneas estratégicas recogidas en el Plan Estratégico de Turismo y en el Libro Blanco de Embellecimiento de los pueblos del Maestrazgo", apuntan.