La Makrosis pondrá el cachirulo a San Roque en Caspe con Elmo entre los protagonistas

Ya tuvieron su aparición estelar el año pasado de la mano de Elmo con la retirada del cachirulo a San Roque, pero este año promete ser todavía más especial. La Makrosis será la peña encargada de colocarle el cachirulo a San Roque el jueves y en su cabeza ya tienen muy bien pensado por donde va a girar la idea. «El año pasado quitamos el cachirulo y justo después, Elmo nos lo robó. Lo seguimos buscando y hasta que no lo encontramos no sabemos si habrá fiestas o no», dice entre risas Jaime Revilla, miembro de la peña Makrosis.

Cada año es una de las peñas de Interpeñas la encargada de poner y quitar el cachirulo y, en esta ocasión, a la Makrosis les llega el testigo de la Trybu, justo el año que cumplen 15 años por lo que todavía es más especial este aniversario. «Somos una peña bastante joven y llevamos cuatro o cinco años en Interpeñas y es todo un orgullo que nos dejen ponerlo», defiende.

Ya han publicado un vídeo en redes sociales con Elmo como protagonista y ahora tocará esperar si finalmente aparece el día de la puesta al Pañuelo, que esta vez se retrasa una hora para evitar la altas temperaturas. Será el jueves a partir de las 18.00. Las peñas partirán desde la plaza España hacia San Roque acompañadas de la charanga ‘A todo ritmo’ de Alcañiz.

15 años de historia

Los 15 años de la peña empezaron en las calles de Caspe. Eran muchos y todos estudiaban entre los tres colegios de la localidad. «Un día decidimos quedar y empezamos a hacerlo todo en común. A raíz de salir los fines de semana, decididos montar una peña y como éramos tantos le pusimos el nombre de Makro al principio», recuerda.

Desde entonces han sido parte de la vida activa del pueblo, por ejemplo, en el Compromiso organizan su propia tasca junto a la Histeria y en fiestas de agosto, el bingo musical. «Nos gusta animar a todo el mundo y creemos que es importante que las peñas jóvenes sigan con el relevo». Cabe recalcar que la peña Histeria será la encargada de quitar el cachirulo, que además son las chicas de la misma edad que la Makrosis. «Todavía es más especial», concluye.