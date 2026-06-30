La excolegiata de Santa María La Mayor de Alcañiz continúa con sus obras de mejora de la instalación eléctrica. Durante dos semanas se ha estado cambiando el cableado subterráneo de las capillas, naves centrales y laterales. Sin embargo, el mal estado de la instalación previa ha obligado a paralizar los trabajos por falta de material.

En un primer momento, estaba previsto cambiar el cableado de todo el templo sin necesidad de repartir el trabajo en varias fases. "Pero cuando los técnicos sacaron los cables, estaban totalmente mojados", detalla el padre Juanes, parroco de Alcañiz. Esto ha provocado que los trabajos tengan que llevarse a cabo en dos etapas porque se han quedado sin cable, dejando para la siguiente fase la zona de las columnas.

La degradación de la instalación se debe a que es un lugar muy húmedo y las tapas de las cajas del cableado eran de tipo baldosa con un cierre completamente hermético, por lo que el espacio no podía respirar. En esta primera etapa de mejora, se han cambiado por unas metálicas con perforaciones.

Las nuevas tapas de las arquetas donde están los cables./ Cedida

Además, el cable que se ha colocado es específico para este tipo de edificios. "No genera humo ni fuego en caso de incendios, algo muy importante para un lugar público como este", puntualiza el parroco.

Durante la semana pasada, las misas tuvieron que trasladarse a la iglesia de San Francisco debido a los trabajos de mejora de la instalación eléctrica. Pero este martes la normalidad volvió a Santa María La Mayor. Los trabajos se retomarán después del verano -entre agosto y septiembre- para terminar con el cambio de la instalación eléctrica. En cuanto al cambio de las luces led está previsto para finales de este año.

Presupuesto y financiación

Por el momento, no se sabe la cuantía total del presupuesto debido a los inconvenientes que han ido surgiendo durante los trabajos. "No sabíamos el estado actual de estas arquetas y el presupuesto se ha disparado. Tampoco contábamos con cambiar todas las cajas y forrarlas con un metal especial para que la humedad no llegue a los cables" explica el párroco.

Al no tener un presupuesto detallado, no saben cuánto dinero necesitan realmente para pagar la obra. "Era una obra muy necesaria y desde la archidiócesis de Zaragoza nos han mostrado su respaldo", señala el párroco. Aunque no han puesto en marcha ninguna iniciativa para recaudar fondos, aceptan donativos particulares mediante bizum y con ingresos en las propias cuentas bancarias de la parroquia.