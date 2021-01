Manuel Marlasca: «Los que guardan la esencia del periodismo de sucesos son los medios locales»

Es la segunda vez que participa en el Festival Aragón Negro. ¿Qué destacaría de esta propuesta cultural?

El propio concepto de Aragón Negro me parece único que dota y da una personalidad exclusiva a este festival. Acercar la cultura a rincones como éste, creo que es una idea excepcional, porque el contacto que tienes con los lectores no lo encuentras en ningún otro supuesto. Participar en Aragón Negro es un privilegio por eso.

¿Cuál cree que es el motivo de la popularidad de la crónica negra, su especialidad?

¿En qué punto se encuentra el periodismo de investigación, tanto local como nacional?

¿Cómo se trabaja en la investigación y documentación previa a la hora de publicar un caso?

¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de tratar un suceso?

El periodismo local tiene una serie de oportunidades que los medios nacionales no tienen, pero también otras limitaciones respecto a ellos. ¿Cuáles son las diferencias en el tratamiento de un suceso?

¿Se ha tratado de forma diferente el triple crimen de Andorra?

¿Cómo evitar el protagonismo que alcanza el criminal?

Lo cierto es que alcanzan el protagonismo. Norbert Feher es el ejemplo perfecto. Tanto en este caso como en general, los medios ponen muchas veces demasiado el foco en el asesino y muy pocas veces en las víctimas. Muchas veces conocemos la vida de los asesinos y sin embargo no sabemos de qué familia vienen las víctimas, qué vacío deja su pérdida. Nos centramos en el criminal porque nos parece más glamuroso, cuando en realidad no lo es. Es difícil sustraerse de esa atracción.

Habla de la atracción por el mal, ¿es un fenómeno generalizado?

Sí. La palabra correcta sería fascinación. Tenemos un problema y es la distorsión que sobre las figuras criminales ha hecho la ficción, el cine y la televisión en particular. Si a uno le preguntan por asesinos célebres, enseguida pensamos en Hannibal Lecter, por ejemplo. Yo en 33 años de ejercicio nunca he encontrado un asesino que pinte como pintaba Hannibal Lecter en su celda… Los asesinos por lo general suelen ser gente bastante menos glamurosa, con bastante poco encanto, bastante poco inteligente incluso. Un ejemplo es el Solitario, Jaime Giménez Arbe, una figura absolutamente bufonesca y sin embargo gozó de cierta popularidad y de cierto predicamento.

Muchas veces los periodistas son atacados por ser morbosos. ¿Cómo se gestiona la polémica suscitada a la hora de publicar casos de este tipo?

He vivido toda mi vida en redacciones y he compartido con mis compañeros de otras secciones. A diferencias de otros áreas, en sucesos todo el mundo se permite opinar, sobre si lo hacemos bien o lo hacemos mal, si somos morbosos o si no.. Todo el mundo parece capacitado para opinar y esto no es así. Las redes sociales son como enormes barras de bar donde llegan borrachos y te sueltan cualquier invectiva. El periodismo de sucesos es algo mucho más serio y si alguien lo quiere juzgar que se venga un rato a hacer periodismo de sucesos. Que se venga a hacer una espera, o a cubrir la desaparición de alguien, que mire a la cara a una víctima y que se siente a hablar con ella… Solo después de ponerse en nuestro lugar que hable del periodismo de sucesos. Nosotros somos siempre el género más popular hasta entre nuestros compañeros, pero luego casi nadie se atreve a hacer lo que hacemos. Si quieren opinar sobre nuestro trabajo, primero que lo hagan.