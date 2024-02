Manuel Pimentel: «La ciudad piensa que la gente del campo es antigua, vive de la PAC y hace cosas raras»

Ha presentado 'La venganza del campo'. Un título muy esclarecedor de todo lo que está ocurriendo...

Sí… Es un título que comprendo que es un poco provocador y alegórico. Encierra connotaciones bíblicas, pero ahonda en la realidad. El campo ha sido despreciado, ignorado y desconocido. Y, en esta última etapa, también perseguido. Cuando esto ocurre al final se produce menos, el sector se desmotiva y la gente joven no continúa. El campo se venga como ha hecho siempre, con menos oferta de producto y, por tanto, con una fuerte subida de precios. Esta venganza ya ha comenzado. Los agricultores, como no podía ser de otra forma, han decidido ya manifestar su hartazgo y desesperanza con las tractoradas.

¿Cuál es la tesis del libro?

Yo me he criado en un entorno agrario y llevo viendo con los años cómo se iba perdiendo renta, prestigio social e influencia en mi entorno… Solía preguntarme el porqué y, después de mucho observar, en mi tesis abordo qué es lo que ha pasado de verdad. No es una historia con buenos ni malos, es sencillamente la historia de Occidente y la historia de Europa. ¿Qué ha pasado en verdad? Con el inicio de la globalización tras la caída del muro de Berlín (1989) se quitan aduanas, se retiran aranceles y, por tanto, se produce una hiperespecialización en la zona productora.

¿Qué consecuencias trajo la globalización al sector primario?

¿Afectó el cambio de valores en la legislación?

Sí. Si ya no preocupa ni la agricultura ni la alimentación, ¿qué tipo de ley se va a hacer? La de estos últimos años. Un conjunto de leyes que han limitado y restringido y que siempre han encarecido la producción agraria. Esa es la base de la situación que nos encontramos en este momento, cuando ahora, de repente, se ha desmantelado parte del tejido productivo agrario europeo al mismo tiempo que la globalización termina. La desglobalización está en marcha y hay guerra en el mundo. Esto no puede traducirse de otra forma que con una fortísima subida de los precios.

¿Hay empatía con el sector primario?

Es clave que se valore a los agricultores...

¿Qué procesos se tienen que dar para que lleguen los cambios?

Las manifestaciones agrarias, aunque de diferentes tipos, se han dado en toda Europa.

El sector agrario en toda Europa está arruinándose y de todos los productos se contemplaba la reducción. En la ganadería, prácticamente suponía la extinción. Un sector, que es muy pacífico, muy apegado a sus costumbres y que tiene que estar en el tajo, no se puede permitir el perder muchos días por ahí. ¿Por qué ha explotado? Porque se estaba arruinando y los trabajadores estaban hartos de ser despreciados y humillados. La puntilla ha sido este disparate de PAC que sospecha de los profesionales y les ha aplicado un cuaderno digital que quiere controlarlo todo. Es un puro disparate y es normal que exploten. Lo que está pasando en toda Europa demuestra que el campo no quiere morir y se ha expresado como ha podido. Pero ojo, la venganza del campo es mucho más profunda que las tractoradas. Está la subida de los precios de los alimentos. Un carro de la compra que hace dos años costaba 125 o 150 euros se va a poner en los 400 o 500. Y una familia media tiene que hacer dos compras al mes. Eso se traduce en que podrán comer fruta, verdura y alimentos frescos los ricos y que las clases desfavorecidas tendrán que ir a alimentos elaborados sintéticos o vaya a saber que fórmula para paliar este disparate alimentario.

La falta de relevo generacional es otro problema. Por ejemplo, Teruel pierde 200 agricultores por año.

Sí, y es un problema general en toda España y en todos los sectores. Ha bajado mucho la natalidad y no hay gente joven en ningún sector. Ni en construcción, ni en transporte, ni en logística, y mucho menos, en el campo. ¿Qué joven va a querer meterse en el campo de sol a sol incluso fines de semana por una renta ridícula, incierta y sin prestigio social y siendo acusado como maltratador del medio ambiente? Es imposible. Necesitamos gente joven porque la edad media de los agricultores en activo ya supera los 60 años. Nos vamos a quedar sin gente. Y para hacerlo atractivo tiene que ser rentable e incorporar modernidad. También es importante que la sociedad valore el esfuerzo que hace el sector por darle de comer y por producir los alimentos que cada día necesita. Si no ocurre y continuamos en la misma línea, el campo irá convirtiéndose en tierra de lobos.

También es necesario el entendimiento entre agricultores, sindicatos y la clase política. ¿Cómo se llega a ese punto de unión?

Los grandes consensos sociales son muy importantes. Aquí no solamente estamos hablando de un sector. El carro de la compra a un precio razonable afecta a todo el mundo. Se necesita una estrategia alimentaria europea en la que agricultores, ganaderos y pescaderos sean parte de la solución y no el problema. Es imprescindible por el bien, no solamente del sector, sino de toda la sociedad, que participen activamente en los debates. También el mundo intelectual debe romper una lanza ante esta situación. El sector estará a la altura y será dialogante. Se trata de una estrategia alimentaria porque no podemos dar la llave de la despensa de los europeos a terceros países. En definitiva, necesitamos tener capacidad productiva razonable, que garantice al ciudadano europeo una despensa variada, sana y a un precio razonable, y la renta debe ser justa para los agricultores y ganaderos.