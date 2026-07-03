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03 JUL 2026|

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Marcelino Malo (PSOE) regresa como alcalde de Foz Calanda tras la dimisión de Xavier Tarzán

El edil ya ostentó la alcaldía durante la legislatura de 2011-2015 y vuelve ahora al cargo tras ser elegido en el último pleno municipal

El socialista Marcelino Malo, en el centro, regresa al cargo como alcalde de Foz Calanda / PSOE Teruel
El socialista Marcelino Malo, en el centro, regresa al cargo como alcalde de Foz Calanda / PSOE Teruel

Camila Ortiz Tomaselli03 07 2026

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El socialista Marcelino Malo regresa a la alcaldía de Foz Calanda después de que el hasta ahora alcalde, Xavier Tarzán, dimitiera de su cargo por motivos personales el pasado 4 de julio. La toma de posesión de Malo se ha hecho efectiva en el último pleno, y junto a él sigue en el equipo de gobierno Miriam Milían, teniente de alcalde.

El primer edil no es nuevo en el cargo. Ya ostentó la alcaldía de Foz Calanda durante la legislatura de 2011-2015, puesto al que ahora ha regresado. Además, de forma previa también mantenía su puesto como concejal en el Ayuntamiento de la localidad. Su cargo como alcalde se mantendrá durante este último año de legislatura, antes de las elecciones de 2027.

Tarzán, por su parte, había accedido al cargo tras las elecciones municipales de 2019 sustituyendo al también socialista Héctor Puig. Nacido en Reus, pasó parte de su infancia en Cretas. Tras vivir un tiempo en Alcañiz, el político se mudó con su mujer y sus dos hijos a Foz en el verano de 2016, apenas tres años después se convirtió en el primer edil de la localidad.

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