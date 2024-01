María López: «Para revertir la falta de mujeres directivas tenemos que creérnoslo. Solo así ganaremos visibilidad»

¿Cuándo y por qué nace la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias (ARAME)?

Una de las cosas que hacemos junto con Coca-Cola es la presentación en la Cámara del informe que ellos elaboran a nivel nacional de emprendimiento femenino, en el cual se ha detectado que una parte muy importante está representada por el emprendimiento rural. De hecho, en el último informe se ve claramente cómo Aragón, en estos casos, ha empezado a emprender un poco menos de la media, pero no porque se emprenda menos, sino porque en los últimos años ha habido muchas iniciativas y están durando más. Es decir, es un emprendimiento pensado y trabajado y que de verdad tenía fundamento. Por ello está habiendo menos, y por eso mismo el emprendimiento femenino rural de Aragón es más estable de lo que es la media de España.

No se puede señalar un sector en concreto porque al final todo resulta multisectorial. Pero desde nuestra asociación sí estamos impulsado mucho todo lo relacionado con nuevas tecnologías y el uso de redes sociales. Es fundamental especialmente si una quiere darse a conocer desde el entorno rural.

La conciliación familiar sigue siendo inexistente en muchísimos casos, pero lo que más hay que trabajar es el tema de la autoestima. La mujer todavía sigue pidiendo permiso porque cree que no está preparada del todo. Hay que cambiar el chip y autoconvencerse de que una lo está, y que cuando alguien te propone para un puesto o un ascenso es porque creen que lo puedes hacer.

Se está trabajando muchísimo desde todos los ámbitos para intentar aumentar el papel de las mujeres en el sector técnico y de ciencia. El comercio está muy lleno de mujeres, sobre todo en según qué ámbitos. También estamos en marketing o recursos humanos. Lo que queda es hacer ese gran boom dentro del desarrollo de las ingenierías y áreas de producción, donde todavía no hay mujeres.

Lo más importante es que la mujer se crea de verdad que puede hacerlo y tome las oportunidades cuando lleguen. Eso, y ganar en visibilidad. Hay muchísimas mujeres, pero no se las ve: no tenemos sus nombres y hay que conseguirlos, independientemente de si se asocian o no. Nuestro objetivo es que tengan visibilidad y que se alcancen unos niveles de igualdad reales.