María Solans sigue creciendo con España: doble triunfo ante Portugal para la portera calandina de la Sub-17

La calandina María Solans continúa dando pasos firmes en su prometedora trayectoria deportiva. La joven guardameta del Wanapix Intersala 10 ha formado parte de la convocatoria de la Selección Española Sub-17 de fútbol sala femenino para disputar este miércoles y jueves dos encuentros amistosos frente a Portugal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, saldados ambos con victorias para el combinado nacional.

Esta experiencia internacional, que se suma a la convocatoria que ya vivió con la categoría sub-15, llega en una semana inolvidable para la deportista de Calanda tras lograr el ansiado ascenso a Primera División con el Wanapix Intersala 10 Zaragoza.

Dos victorias con protagonismo calandino

En el primero de los compromisos internacionales, la Selección Española se impuso por 4 a 3 en un partido muy igualado. Portugal comenzó generando más peligro. En una de estas ocasiones, llegó una de las intervenciones más destacadas del encuentro que llevó la firma de María Solans, quien evitó el gol luso tras un rechace dentro del área cuando las visitantes atravesaban sus mejores minutos. Poco a poco, con el paso de los minutos, el conjunto dirigido por Íñigo Martínez fue creciendo y reaccionando a cada gol luso hasta llevarse una trabajada victoria por la mínima.

Plantilla de la Selección Española Sub-17 de fútbol sala femenino durante esta última concentración / @futsalrfef

El segundo amistoso tuvo un desarrollo más cómodo para las españolas. La selección nacional cerró la concentración con una contundente victoria por 5 a 0 ante de nuevo Portugal. El encuentro estuvo marcado por la solidez defensiva y la eficacia ofensiva de las españolas, quienes dominaron el choque desde el trap final de la primera parte. Después del descanso, las pupilas de Martínez mantuvieron el ritmo y terminaron sentenciando la victoria local para completar el pleno de triunfos en estos dos enfrentamientos contra Portugal.

Inicio del partido entre España y Portugal este jueves en la Ciudad de Las Rozas / @futsalrfef

La convocatoria supone un nuevo reconocimiento para una futbolista que ya fue internacional en categoría Sub-15 y que se ha convertido en una habitual de las selecciones aragonesas de base. Formada en las categorías inferiores del Colegio Corazonistas y consolidada desde hace varias temporadas en la estructura del Wanapix Intersala 10, Solans acumula ya más de 30 encuentros en Segunda División pese a su juventud.

“Es un orgullo siempre poder defender los colores de mi país. El trato que recibimos por parte de los seleccionadores nacionales es exquisito, aprendemos mucho de ellos y de nuestras compañeras. Estar aquí es como un sueño y un objetivo al que siempre se quiere llegar”, ha explicado la propia futbolista tras el primer encuentro. Solans ha calificado esta segunda experiencia con la selección como “extraordinaria y maravillosa”.

En el mejor momento

La llamada de España llegó apenas unos días antes de que Solans viviera uno de los momentos más importantes de su carrera. La portera aragonesa contribuyó al ascenso del Wanapix Aldelís Intersala 10 a la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional tras superar al ENCE Marín Futsal en la final del play-off disputada en Zaragoza.

La plantilla del Wanapix Aldelís Intersala 10 al completo / Cedida

La internacional calandina atraviesa además uno de los mejores momentos de su carrera. Sobre la reciente temporada con el conjunto zaragozano, la guardameta la ha definido como inolvidable. “Hemos sido campeonas de liga y de Aragón y, después de unos play-offs en los que conseguimos remontadas que parecían imposibles, logramos el objetivo del ascenso a Primera División”, ha destacado. Solans también quiso tener un recuerdo para Begoña Robles, secretaria del club y madre de la capitana Marta García, fallecida de forma repentina tras el encuentro que certificó el ascenso. “Quería brindar este triunfo a Begoña, que ha sido una de las culpables de que hayamos llegado tan lejos”, ha señalado.