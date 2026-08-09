Marina Monreal, nueva reina de Cretas en un inicio de fiestas marcado por la lluvia

Cretas dio comienzo a sus fiestas con una presentación marcada por la emoción, la tradición y, también, por la lluvia. Una banda de música recogió a Marina Monreal Sancho en su casa y la acompañó hasta la plaza de España, donde se reunió con los once quintos, las cinco damas salientes y la reina del año anterior. Desde allí, vecinos, familiares y amigos caminaron hasta el pabellón para vivir uno de los actos más esperados del calendario festivo.

El alcalde, Fernando Camps, fue el encargado de abrir la celebración y destacó la gran respuesta de los vecinos a pesar del temporal. El pabellón se llenó de familias procedentes también de Barcelona, Valencia o Zaragoza para compartir una noche que, según explicó, es «uno de los días más bonitos» de las fiestas.

Después llegó el momento más esperado: la entrega de la banda por parte de la reina saliente, que convirtió oficialmente a Marina Monreal en la nueva reina de Cretas. Para ella, el cargo supone «ser la máxima representante de las fiestas» y simboliza el vínculo que mantiene con el municipio, donde ha vivido buena parte de su infancia. Con los nervios del discurso ya superados, Marina afronta su reinado con un deseo claro: «Un reinado lleno de risas, fiestas, estar con los amigos y pasarlo muy bien».

















Acto de las Fiestas de Cretas presentación de la reina junto a los quintos / A.F

El acto contó también con la presencia de los once quintos, protagonistas de unas fiestas que consideran una forma de representar al pueblo y mantener vivas sus tradiciones. Fabián Devís, uno de ellos, destacó la importancia de compartir estos momentos con los amigos y de mantener una tradición que les permite recordar «todos los momentos que has vivido» en Cretas.

La encargada de poner voz a los recuerdos del municipio fue Mari Carmen Riba Castel, pregonera de este año. Visiblemente emocionada, reconoció que no esperaba recibir este reconocimiento y definió la experiencia como «un recuerdo muy bonito para siempre». Su discurso estuvo ligado a su infancia en Cretas y a la importancia de regresar a las raíces: «Las raíces nos marcan, van en los genes».

Tras los discursos y el intercambio de bandas, el vals tradicional entre el alcalde y la reina abrió el baile. Después se sumaron los quintos y las damas, hasta que la orquesta tomó el relevo y convirtió el pabellón en una pista de fiesta.

















Acto de las Fiestas de Cretas presentación de la reina junto a los quintos final del evento / A.F

La lluvia quiso hacerse notar incluso durante las fotografías posteriores en el photocall, obligando a interrumpir algunos momentos. Sin embargo, los pequeños chaparrones no consiguieron apagar las risas ni la ilusión de los protagonistas. Cretas ya tiene nueva reina y, con ella, una semana de fiestas por delante en la que las tradiciones volverán a tomar las calles.