Marta Alquézar, concejal de Festejos de Alcañiz:«Los tributos son mi apuesta personal y una demanda de las peñas»

Hace ya cuatro desde la primera entrevista como concejal de Festejos. ¿Cómo dirías que ha cambiado Marta Alquézar?

Es similar a la expresión que se utiliza en ocasiones de «Lo que compras vs lo que recibes» (ríe). Ha sido una experiencia increíble y un gran crecimiento a nivel personal. He conocido a mucha gente y he sido consciente de todo lo que hay detrás. Eres la persona que busca la información y siempre tienes la presión de si estás tomando la mejor decisión o si estás utilizando el dinero de forma óptima.

¿Cómo gestionan el dinero? El área de Festejos tiene un presupuesto de 800.000 euros.

Parcelándolo en función de las celebraciones que tenemos. Es similar a gestionar una casa, al principio pides un préstamo de 60.000 euros y te acabas gastando 120.000. Todo sube: el equipo de sonido, los seguros, la ambulancia, baños portátiles…. Por tanto, aunque cuentes con el mismo presupuesto y trates de mantener un control económico, es complicado no pedir una modificación de crédito. Ahora estamos intentando gastar en cada actividad un poco menos, pero siempre intentando buscar la misma calidad y, sobre todo, que a la gente le guste.

Eres de Andorra, aunque hace más de 20 años que vives en Alcañiz. ¿Cómo acaba una andorrana de concejal de festejos de la capital del Bajo Aragón?

De nacimiento andorrana y de profesión, alcañizana, porque siempre he trabajado aquí. La culpa la tiene Miguel Ángel Estevan y ese café del que me voy a acordar toda la vida. No me esperaba nunca meterme en este berenjenal, pero creo que todo ciudadano lo debería experimentar al menos una vez en la vida para saber lo que realmente hay detrás. ¡Tendría que ser como la Mili de antes!

¿Qué actos has descubierto?

La noche más o menos la controlaba (ríe), aunque no llegué para ver el apogeo de la calle Caldereros en su máximo esplendor. He conocido muchos actos institucionales como la subida a Pueyos o el Santo Ángel Custodio. La Semana Santa también ha sido todo un descubrimiento porque no tiene nada que ver con la de Andorra y he aprendido mucho. Los Reyes Magos o el vencimiento del Dragón visto desde dentro también han sido todo un descubrimiento. Al tener a mis hijos pequeños, los Reyes Magos han sido muy especiales.

Estas fiestas patronales se ha apostado por los tributos y solo habrá una orquesta, aunque de las grandes, como es La Misión, ¿por qué?

Es una demanda que ya llevaban pidiéndome diferentes peñas y personas por la calle. Suelo utilizar mucho a mis personas filtro, gente que conozco hace muchos años de diferentes edades para pedirles opinión tanto a ellos como a su entorno. Eso me ha ayudado mucho para hacer el programa de fiestas y también hablar con las peñas. Empezamos a elegir tributos y luego nos gustaban todos. De ahí que apostemos al máximo por ello. Pienso que estamos saturados de las orquestas y por eso hemos cambiado a este tipo de música. Es una apuesta mía personal.

¿Qué implicación tienen las peñas?

Es buena. Por ejemplo, la carrera solidaria correa a cargo de los Molondros. También Albajam organizado por la peña La Nevera. El Cachirulo es una asociación que está siempre en todo y ofrecen en su local actividades infantiles que dinamizan mucho. Este año habrá un tardeo light que ha sido una apuesta de la peña Los Increíbles. Está dirigido a personas de entre 16 y 18 años porque no se venderá alcohol.

londros. También Albajam organizado por la peña La Nevera. El Cachirulo es una asociación que está siempre en todo y ofrecen en su local actividades infantiles que dinamizan mucho. Este año habrá un tardeo light que ha sido una apuesta de la peña Los Increíbles. Está dirigido a personas de entre 16 y 18 años porque no se venderá alcohol. Emiliano Doñate será el pregonero de estas fiestas, que además ha querido que esté presente en esta entrevista a través de una fotografía. ¿Qué razón hay detrás de la elección?

Es una decisión de Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz. Es una persona que conoce perfectamente las fiestas y muy emotiva. Es un agradecimiento público a su trabajo y a su involucración. Le proponemos muchos pregoneros y esta no ha sido la única propuesta que ha tenido encima de la mesa. Agradezco esa decisión porque es ser honesto con su tierra.

También ha elegido que aparezca en la fotografía Tito Lizana y Alicia Justes. ¿Por qué?

Es una decisión de Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz. Es una persona que conoce perfectamente las fiestas y muy emotiva. Es un agradecimiento público a su trabajo y a su involucración. Le proponemos muchos pregoneros y esta no ha sido la única propuesta que ha tenido encima de la mesa. Agradezco esa decisión porque es ser honesto con su tierra.

También ha elegido que aparezca en la fotografía Tito Lizana y Alicia Justes. ¿Por qué?

A Tito lo conocí el primer día que llegué al área de festejos y trabajar junto a él es toda una experiencia. Se ha forjado una relación muy buena y nos llamamos constantemente. Se va mantener esa relación, aunque probablemente no sea concejala de festejos. En cuanto a Alicia Justes, tampoco la conocía, pero siempre ha estado a todas y en todo. Desde cosiendo cortinas, faldas, vistiendo baturras, a la Virgen de Pueyos, cortando lazos. Lo que haga falta. A mí también me ha vestido desde la primera vez que subí a Pueyos y estoy muy agradecida.

Dice que ya no va a ser concejala de festejos, ¿va a ser esta la despedida?