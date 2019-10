Marta Navarro: «En realidad no soy muy de política, pero quiero darle un futuro a mi pueblo»

¿Cómo te describirías?

Soy una persona tranquila y que piensa mucho las cosas. No hablo por hablar. Creo que tengo proyectos positivos para todos. A veces, depende de quién esté en un cargo se mira más por unas cosas o por otras; por ejemplo, más por los agricultores o los niños… Quiero intentar que todos tengan un poquito de mejoría en su calidad de vida.

¿Cuál es tu profesión?

Soy fisioterapeuta, trabajo en Valdeltormo desde hace cuatro años y por los pueblos de alrededor haciendo domicilio. Es más difícil ser fisio aquí porque hay menos gente, pero lo bueno de los pueblos es que cuando haces algo que a la gente le gusta el boca a boca enseguida va muy bien y los clientes te recomiendan.

¿Cuáles son tus aficiones?

Sobre todo me gusta bailar, de muy pequeña hacia danza en el colegio, aunque también hacer excursiones, irme a caminar con mi familia…

¿Cuáles son tus raíces con Valdeltormo?

Vengo de Viladecans, de una ciudad de Barcelona. Estoy acostumbrada a tener muchas cosas; tanto servicios como sitios que visitar. Al venir a vivir aquí me di cuenta de que es cierto que en verano hay mucha calidad de vida y se vive muy bien, pero en inverno es mucho más duro porque la gente no sale…. Si no quedas con alguien casi no te encuentras ni vecinos por la calle. Quiero cambiar eso, que tengamos actividades, que los niños puedan hacer lo que quieran sin tenerse que ir a Alcañiz… En definitiva, tener servicios.

¿Qué es lo que te hizo dejar Barcelona y venirte a vivir a Valdeltormo?

Mi madre nació en Valdeltormo pero mis abuelos se fueron a vivir a Cataluña, aunque siempre hemos tenido casa aquí. Es mi pueblo. Soy de Barcelona pero siempre he venido para fiestas, tenía mi peña y… me enamoré de un chico de aquí. Soy forastera, pero me siento de Valdeltormo. Al final uno es de donde se siente. En verdad cuando decides quedarte en un pueblo es porque tienes un sentimiento distinto. Una persona que sí que ha nacido en Valdeltormo tiene ese sentimiento, pero no ha elegido vivir aquí. Yo creo que las personas que escogemos venirnos a un pueblo es porque de verdad lo hemos escogido de corazón, lo sentimos así.

¿Consideras que en el medio rural hay más calidad de vida?

El cambio es muy diferente, hay cosas mejores y peores pero lo que está claro es que aquí hay más calidad de vida. Verdaderamente pienso que se vive mejor. Un ejemplo es el poder salir a buscar a mi hijo a la guardería, encontrarme con todos los vecinos y que nos conoscamos. En la ciudad iba a comprar y desde que salía hasta que volvía a casa no me encontraba a nadie que conociera. En Barcelona hay mucha gente pero al final estás más solo. Aquí sabes que si te pasa algo conoces a todo el mundo, hay más compañerismo entre habitantes.

¿Cuándo decidiste meterte en política?

Tengo una hermana mayor que es concejal en Viladecans y mi cuñado también está muy metido. En mi casa sí que se habla de política, pero nunca me había llamado la atención. En realidad no soy muy de política y no entiendo mucho; pero quiero darle un futuro a mi pueblo. Quiero que los niños de Valdeltormo tengan todo lo posible en cuanto a actividades que hacer en su pueblo. Quiero que mi hijo pueda escoger ir a fútbol, a baloncesto, a pintar, a música… Y que el resto de habitantes también tengan esas posibilidades. Ese es mi objetivo, luchar por un futuro en los pueblos, que venga gente y los que están no se vayan. Creo que meterte en el ayuntamiento de un pueblo no es tanta política. Para mi política es el Gobierno, y esa clase de política no me gusta.

Además has entrado en una legislatura compartida…

Con el PSOE cuando empecé me decían que no iba a sacar nada pero yo pensé en intentarlo igualmente. Me costó mucho hacer la lista porqué la gente me apoyaba pero no querían entrar. La sorpresa fue que sacamos dos concejales, junto a Inma. Con Raul, el actual alcalde, nos llevamos muy bien. Somos de la misma peña, quinta y ahora tenemos hijos de la misma edad. También somos de opiniones parecidas y otras que no. Lo importante es hablar y buscar un punto en común, a partir de ahí ponerse a trabajar.

¿Cómo ves el futuro de Valdeltormo?