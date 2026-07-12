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12 JUL 2026|

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Más de 300 firmas reclaman una capilla para el nuevo Hospital de Alcañiz

Los impulsores de la campaña consideran insuficiente la sala multiconfesional prevista y el Salud confirma que ya estudia la ubicación de un espacio de culto católico

Vista del exterior del Hospital. / L. Castel
Vista del exterior del Hospital. / L. Castel

Marina Monreal12 07 2026

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Hospital Alcañiz

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Una campaña online ha conseguido recoger más de 300 firmas para pedir que las instalaciones del nuevo Hospital de Alcañiz cuenten con un servicio más: una capilla católica. Un espacio que no se contempló en la construcción del centro y que ahora los vecinos echan de menos.

Las peticiones recibidas coinciden en señalar que no piden un gran espacio, sino un lugar en el que poder recibir liturgia, con una imagen de Jesucristo y otra de la Virgen de Pueyos, patrona de la capital bajoaragonesa, además de un lugar donde poder vivir momentos de duelo durante la estancia hospitalaria. Denuncian que, aunque el centro «cuenta con toda la tecnología necesaria, no dispone de un lugar en el que profesar la fe».

En las reclamaciones que estas últimas semanas se han publicado en redes sociales aseguran que el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede, así como el Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en los hospitales públicos, establecen que el servicio de asistencia católica dispondrá de los locales adecuados, en este caso una capilla e, incluso, si hiciera falta, una habitación de la que pudiera disponer el párroco en caso de necesidad.

Los impulsores, vecinos anónimos, lamentan que una sala multiconfesional como la que se plantea «no cumple con las necesidades de un cristiano», quienes, aseguran, necesitan «estar ante un sagrario, donde se encuentra real y verdaderamente Dios».

El Salud trabaja en la habilitación de una capilla

La iniciativa parece haber surtido efecto. Según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, la gerencia del sector de Alcañiz y la dirección del hospital están realizando los trámites pertinentes para ubicar la capilla en el nuevo centro hospitalario.

Cabe destacar que, si bien el antiguo hospital sí contaba con una capilla, en las nuevas instalaciones se optó por una sala multiconfesional para poder acoger las distintas confesiones religiosas presentes en el Bajo Aragón Histórico. Por el momento, la DGA no ha confirmado si los dos espacios podrán convivir o si habrá dos espacios diferenciados.

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