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11 AGO 2026|

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Más allá de la oscuridad: Estas son las «joyas» que se podrán ver durante el eclipse total de Sol

Durante el fenómeno también habrá cambios significativos como el descenso de las temperaturas, el resplandor anaranjado en todo el horizonte o el denominado «viento de eclipse»

A la izquierda, las perlas de Baily en varias fases; a la derecha el Anillo de Diamante./ NASA
A la izquierda, las perlas de Baily en varias fases; a la derecha el Anillo de Diamante./ NASA

Sofía Fondevilla11 08 2026

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Eclipse 2026

ActualidadCultura y Ocio

La oscuridad total del eclipse durará en torno a un minuto y medio en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras, pero el eclipse de Sol de este miércoles provocará una gran variedad de efectos físicos y visuales. Cerca de la totalidad, destacarán las denominadas "joyas" del eclipse y que apenas durarán unos segundos. Por ello, divulgadores como el maellano, Jesús Godina, recomiendan conocer los efectos antes del fenómeno astronómico. "Si no sabemos lo que va a pasar es posible que no nos enteremos de lo que hemos visto", recalca.

Las "joyas" que quedarán a la vista serán dos y ocurrirán justo antes y después de la oscuridad total: las perlas de Baily y el Anillo de Diamante. En el caso de las perlas, se identificarán por ser varios puntos alineados sobre el borde de la luna, al producirse debido a la irregularidad de la superficie lunar. La luz atraviesa los valles y depresiones del relieve, pero las montañas la bloquean creando una sucesión de perlas luminosas.

En cuanto al Anillo de Diamante, este efecto ocurrirá cuando solo quede visible un diminuto fragmento del Sol junto a la corona solar. Ambos elementos en conjunto crean la ilusión y figura de un anillo en el cielo, y sirve como indicador del inicio y final de la oscuridad total. Una vez desaparezca, se podrán retirar las gafas de protección y filtros solares.

Ambiente de tono planteado y un resplandor anaranjado de 360º

Entre los efectos visuales, también será significativo el cambio de la iluminación del entorno, que adquirirá un tono metálico o plateado. Asimismo, las sombras pasarán a estar muy definidas y en el horizonte se disfrutará de un resplandor anaranjado de 360 grados, "como si hubiera un amanecer en todas direcciones al mismo tiempo", explica el maellano.

Ejemplo del cambio de iluminación durante un eclipse./ L.C.
Ejemplo del cambio de iluminación durante un eclipse./ L.C.

Además de observar directamente el eclipse, el arbolado ofrecerá la opción de verlo de forma indirecta gracias a sus hojas y las sombras proyectadas sobre el suelo. Conforme avance la luna sobre el sol, el juego de luz y sombra mostrará multitud de formas crecientes, eso sí, en función de la frondosidad del árbol. Godina señala que este efecto también se puede crear con una cartulina con un agujeros, que irán mostrando en el suelo el avance del eclipse.

Las sombras más "misteriosas"

Sin embargo, estas no serán las únicas sombras observables porque también aparecerán las llamadas "sombras volantes", las más "misteriosas" en torno al eclipse. Este efecto ocurrirá pocos segundos antes y después de la oscuridad total y consistirá en varias bandas oscuras y ondulantes que se podrán ver sobre superficies claras, como paredes blancas o sábanas extendidas. Según los últimos estudios y tal y como apunta Godina, se cree que son consecuencia de la turbulencia atmosférica que se genera cuando el Sol queda reducid a una delgada línea luminosa. Las bandas son de entre 2 y 5 centímetros de ancho y pueden desplazarse a velocidades superiores a los 20 km/h.

Efectos de sombras durante el eclipse./ Jesús Godina
Efectos de sombras durante el eclipse./ Jesús Godina

Caída de temperaturas

Por otro lado, también cambiará la temperatura, que descenderá entre 2 y 7 grados, debido a la ausencia de radiación solar. La bajada de grados y, por tanto de presión local, traerá consigo la aparición de los denominados "vientos de eclipse", que serán similares a una brisa en cuanto a intensidad.

Los cambios en la circulación del aire, al mismo tiempo, podrán influir en la posible nubosidad que haya en la tarde de este miércoles. Lo más probable es que algún cúmulo de nubes desaparezca en la fase de oscuridad total, debido a la desaparición temporal del aire caliente ascendente.

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