Más apoyo ante la incertidumbre

El comercio local va abriendo sus persianas poco a poco e intenta reinventarse fomentando la venta on line. «Esta semana, con el buen tiempo, la gente se ha animado y se ha visto más movimiento en las tiendas», explica Irene Quintana, gerente de la Asociación de Comerciantes de Alcañiz, que destaca cómo se ha incrementado la venta a domicilio, por teléfono o a través de internet.

Desde la Asociación de Profesionales, Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca (APEC) hacen un balance positivo. «Está siendo muy dura la adaptación a estos nuevos tiempos pero vemos que la ciudadanía responde y acude a los comercios», explica Cristina Bret, de APEC. Sin embargo, desde el colectivo manifiestan la necesidad de más ayuda institucional para hacer frente a los gastos que han tenido que acarrear los negocios de la zona durante el tiempo de confinamiento.

La compra por internet o por teléfono, potenciada con las restricciones de movilidad que ha provocado el estado de alarma, han evidenciado la importancia de las empresas de paquetería, que han llegado incluso a reforzar sus pantillas para llegar a tiempo a todos los repartos desde marzo.

Por otra parte, a punto de entrar en la fase 2, los bares y restaurantes se preparan para abrir sus espacios interiores el lunes tras una semana «muy buena» para las terrazas. También satisfacción muestran desde las consultas privadas, que han llenado las agendas de citas para las próximas semanas.

Se refuerza la plantilla para repartir por todo el territorio

Las restricciones en la movilidad y el incremento de las ventas por internet han intensificado la actividad en las empresas de reparto. Desde la central de Nacex en Alcañiz, en el polígono las Horcas, se plantearon dar vacaciones la primera semana pero se echaron atrás, por el aumento de la entrada de servicios. La plantilla se ha reforzado y 16 personas (repartidores, personal de oficina, refuerzos…) trabajan a turnos para que las entregas lleguen en tiempo y forma a todo el territorio.

«La calidad en las entregas es nuestra máxima. Tenemos cuatro al día: antes de las 8.30, de las 10.00, de las 13.00 y de las 19.00. Se están cumpliendo escrupulosamente y no nos ha dado tiempo ni siquiera a analizar los datos», destaca Dalmacio Villoro, el gerente. Subraya que están trabajando bajo estrictas medidas de seguridad. Ya no piden la firma de los clientes y evitan el contacto con el destinatario. Van siempre con mascarilla, guantes y provistos de gel desinfectante. «Hace falta concienciación porque no todo el mundo toma las medidas adecuadas. Es una pena encontrarse a personas descargando paquetes de la competencia sin ningún cuidado», dice. Traslada un mensaje de esperanza. «El comercio local se está incorporando a la venta online, por lo que ahora es importante que aprovechen esas sinergias», incide.

Dalmacio Villoro es el gerente de Nacex en Alcañiz

Máxima protección e higiene en las clínicas

Las clínicas dentales han continuado funcionando durante el estado de alarma a puerta cerrada y ahora vuelven con exigentes protocolos sanitarios. Además de desinfectar y adaptar el local a las circunstancias, el personal lleva cada día, a parte del uniforme normal, una bata reutilizable, otra deshechable, dos pares de guantes, dos pares de gorros, dos mascarillas, gafas de protección y pantalla.

«Está siendo un periodo muy complicado», explica la representante de Dentasalud (Caspe), Cristina Otero. «Estamos teniendo mucho trabajo, pero se trata de intervenciones más urgentes, el trastorno que supone la preparación de los espacios cada vez que viene un cliente es un hándicap para nosotros». En esta misma situación se encuentran numerosos profesionales sanitarios que, gracias a la cita previa, tienen tiempo para adaptar sus negocios.

Profesionales de Dentasalud, con todas las medidas de protección. Imagen: Cesáreo Larrosa

Apuesta en Caspe por la agricultura ecológica

Muchos hogares han contado estos días con productos de primera calidad, directamente del campo a sus mesas. Esto ha sido posible gracias a iniciativas como la de Javier Mañez, trabajador de la agricultura ecológica en Caspe. «Quería continuar trabajando y ayudar de alguna manera, y se me ocurrió que podría repartir a domicilio, mi sorpresa fue cuando vi que teníamos mucha demanda», explica. Mañez ha repartido lechugas, acelga, espinacas, remolacha… y todas las hortalizas del momento a decenas de caspolinos.

Todas ellas cultivadas con un método ecológico en el que se respeta el medio ambiente y se conserva la fertilidad de la tierra. «Cada vez hay más gente concienciada y apoyan más este tipo de agricultura, lo cual es muy buena noticia para nosotros, aunque queda mucho camino por recorrer en este sentido».

Javier Máñez y su hija Inés durante uno de sus repartos por Caspe. Imagen: Cesáreo Larrosa

Cita previa, visitas online y asesores personales

Las tiendas de moda y complementos están apostando fuertemente estos días por sus plataformas digitales. A través de ellas el cliente puede ver los productos antes de llegar al establecimiento y acudir a él con una idea preconcebida y probarse lo que ya había elegido previamente. Algunos de ellos, incluso, solicitan cita con antelación.

«Nos adaptamos a esta nueva normalidad con medidas de protección y con este método en el que los clientes que no quieren pasearse por la tienda pueden probarse lo que ya habían visto, con ayuda de un personal shopper», comenta Ana López, directora de la tienda Sportweel de Caspe. «Lo importante es proteger la salud de todos». Además, el horario se ha ampliado de 9.00 a 21.00 para evitar aglomeraciones y también se ha aumentado el plazo de devoluciones hasta 1 mes.