Mas de las Matas mejora su residencia municipal con una inversión de 157.000 euros y valora una ampliación

La residencia municipal de Mas de las Matas ha celebrado este viernes su 25 aniversario como un servicio esencial para el municipio que mejora la calidad de vida de los más mayores y asienta población al consolidar empleo femenino. El centro atiende a 55 usuarios de todo el Bajo Aragón y emplea a 33 personas, 30 de ellas mujeres. Recientemente ha renovado sus instalaciones con 158.000 euros gracias una subvención del FITE de 117.000 euros y una aportación municipal de más de 40.000 euros. Se ha arreglado una de las terrazas, que generaba filtraciones; se ha arreglado el mecanismo de los ascensores, se ha instalado un sistema de climatización por aerotermia ligado a un futuro proyecto de instalación de placas solares para eficiencia energética y se han ejecutado otras actuaciones menores como el cambio de las cortinas de los pasillo, pintado de los pisos y el pulido de los suelos.

Por la mañana ha tenido lugar una visita institucional de la mano de la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto; y la alcaldesa, María Ariño; entre otras autoridades, en la que se ha descubierto una placa conmemorativa y una usuaria, Nieves García, en representación de sus compañeros ha leído una mochiganga alusiva. Por la tarde se ha celebrado una fiesta con los usuarios y sus familiares.

En el acto la consejera Broto ha descubierto una placa conmemorativa y la residente Nieves García ha leído una mochiganga alusiva / L. Castel

La alcaldesa de Mas de las Matas ha destacado la importancia de la renovación de las instalaciones después de 25 años y ha adelantado que ya han solicitado otra ayuda para colocar placas solares para ser más eficientes energéticamente. “Estas inversiones eran muy necesarias. La residencia es el servicio más importante del municipio junto al colegio y la escuela infantil. Es un 100% municipal y es una empresa más de la localidad”, ha afirmado la primer edil masina, quien ha destacado la importancia del mantenimiento de 33 empleos mayoritariamente femeninos, lo que asienta población.

Ariño también ha reconocido que el Ayuntamiento está valorando acometer una ampliación porque la residencia tiene todas las plazas ocupadas y hay una veintena de interesados en lista de espera. No obstante, no todas estas personas desean entrar inmediatamente ya que, como ha explicado la alcaldesa, algunos son vecinos del Mas que se inscriben porque les gustaría ingresar en el futuro pero no ahora. “El tercer piso está disponible para ampliar y no lo descartamos. Ahora buscamos que los usuarios tengan el máximo confort renovando todo lo que pueda las instalaciones actuales y a partir de ahí ampliaremos», ha explicado Ariño.

Un centro con numerosas actividades e integrado en el Mas

Tal y como ha glosado la usuaria Nieves García antes de descubrir la placa, en la residencia se realizan numerosas actividades socioculturales aunque algunas de las que se cancelaron por el covid no se han recuperado todavía. La Biblioteca les lleva libros cada 15 días y cuentacuentos siempre que puede, también han colaborado con el colegio y la escuela infantil y albergado exposiciones propias o de otros artistas, entre otros. También ven vídeos y noticias de la zona, juegan al bingo tres días a la semana, practican gimnasia y disponen de servicio de fisioterapia. Además, colaboran con Cáritas y Manos Unidas; y escriben en la revista local El Masino para dar a conocer su día a día.

6,2 millones para centros de servicios sociales

Por su parte, la consejera Broto ha recordado que Ciudadanía ha distribuido desde 2019 un total de 6,2 millones de euros del FITE para centros de servicios sociales. “El FITE ha sido muy importante para mejorar los servicios sociales de 19 localidades de la provincia con 4 millones de euros de euros en subvenciones destinadas a ayuntamientos”, ha destacado. A esta cantidad hay que sumar otros 2,2 millones de euros que han ido destinados a centros de diez entidades sociales que trabajan en Teruel.

“Estamos muy contentos de que, gracias a la convocatoria de subvenciones del FITE para fomento de inversiones en establecimientos de servicios sociales y las del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los Fondos Next Generation, se hayan podido llevar a cabo actuaciones de mejora en los centros de servicios sociales de la Comunidad, tanto en los centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), como en los de las entidades locales, sociales o mercantiles que forman parte del Sistema Público de Servicios Sociales”, ha señalado la consejera, quien ha añadido que todas estas actuaciones deben tener como fin avanzar en el nuevo modelo de atención centrada en la persona.