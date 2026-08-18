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18 AGO 2026|

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Más de un millón de euros en ayudas para poner en marcha nuevas casas de infancia en el medio rural

La mayor parte de la subvención se destinará a gastos derivados de la prestación del servicio, mientras que 250.000 euros serán para habilitar y amueblar los espacios

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante su visita en la inauguración de la casa de infancia de Aliaga en agosto de 2025./ H.A.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante su visita en la inauguración de la casa de infancia de Aliaga en agosto de 2025./ H.A.

La COMARCA18 08 2026

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El Gobierno de Aragón quiere que el modelo de las casas de infancia siga desarrollandose por el medio rural. Para ello, este martes se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de subvenciones para 2026. La cuantía prevista para esta convocatoria se mantiene en 1.074.602,08 euros.

La subvención incluye dos líneas de actuación diferenciadas: la primera se destina a gastos operativos derivados de la prestación del servicio, como es el caso de los salarios del personal cuidador contratado. Está financiado con 824.602,08 euros. De ellos, 674.602,08 € son fondos del Gobierno de Aragón y 150.000 € son fondos del Plan Corresponsables. La segunda será para los gastos destinados a inversiones y el equipamiento necesario para el funcionamiento de la Casa de Infancia. De esta forma, se utiliza para acondicionar los espacios que albergarán la casa de infancia. Está financiada con 250.000 € de fondos del Gobierno de Aragón.

Los Ayuntamientos interesados deberán disponer de un espacio que garantice las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ventilación e iluminación directa. Del mismo modo, deberán contar con zonas específicas de higiene, alimentación y descanso. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva ordinaria, de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

“Este es un programa de ayudas a favor de los ayuntamientos, creado en 2024, para la puesta en marcha y mantenimiento del servicio de casas de infancia. El objetivo es proporcionar una atención integral y personalizada a niños de 0 a 3 años en el medio rural y que responde a la necesidad de conciliar la vida personal, familiar y laboral de las familias que residen en nuestros pueblos”, ha valorado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco.

Ha agregado que las casas de infancia suponen “una solución adaptada al territorio aragonés” y que “han sido diseñadas para ofrecer un entorno seguro y acogedor”, que favorece “el desarrollo integral de los niños de 0 a 3 años” y “responde a las demandas de las familias en el medio rural”. El vicepresidente ha destacado que estas ayudas “contribuyen a frenar la despoblación en los núcleos rurales y promueven el empleo local”.

El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOA. Es decir, desde el 19 de agosto hasta el 8 de septiembre (incluido). Las solicitudes se deben presentar telemáticamente a través de la sede electrónica de la Administración Pública, mediante el tramitador online del Gobierno de Aragón.

Aliaga, la única en el Bajo Aragón Histórico

En la convocatoria de 2025, las subvenciones para el desarrollo de las Casas de Infancia llegaron a un total de 22 ayuntamientos. 12 de ellos en la provincia de Teruel (Manzanera, Aliaga, Escorihuela, Alfambra, Monforte de Moyuela, Guadalaviar, Linares de Mora, Báguena, Ariño, Frías de Albarracín, Celadas, Villar del Cobo y Fanlo). 9 en la provincia de Huesca (San Juan de Plan, El Grado, Ansó, La Sotonera, Berbegal, Gistaín, Abiego, Naval y Fanlo); y el municipio de Munébrega en la provincia de Zaragoza.

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