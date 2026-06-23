El Máster en Ingeniería del Motorsport abre una nueva etapa con la puesta en marcha de su 7ª edición

El Máster en Ingeniería del Motorsport continúa consolidándose como una de las formaciones de referencia para aquellos profesionales que desean desarrollar su carrera dentro de la industria de la competición. Tras el éxito alcanzado durante las seis ediciones celebradas hasta la fecha, Motorland Aragón acogió un encuentro institucional entre las entidades organizadoras del programa para realizar un balance de la edición en curso y avanzar en la planificación de la séptima, cuyo periodo de inscripción ya se encuentra abierto.

Durante la reunión participaron representantes de las entidades organizadoras del programa: por parte de la Universidad San Jorge, su rectora, Silvia Carrascal Domínguez; por parte de SEAS Estudios Superiores Abiertos, su director, José María Megino Barquinero, y el responsable docente e innovación, José Manuel Pascual Fito; y por parte de Motorland Aragón, su director gerente, Jorge Panadés Andreu, el director del Área de Desarrollo de Negocio, Conrado Molina Boloix, y el coordinador del Máster en Ingeniería del Motorsport, Omar Baselga. Todos ellos reafirmaron el compromiso conjunto con un proyecto formativo que ha permitido acercar el motorsport profesional a más de 200 alumnos procedentes de diferentes puntos de España y del ámbito internacional.

Una experiencia formativa ligada a la competición real

Uno de los principales valores diferenciales del Máster en Ingeniería del Motorsport es la combinación entre formación académica especializada y experiencia práctica en entornos reales de competición.

A lo largo de la 6ª edición, los alumnos han participado en seminarios técnicos impartidos por profesionales del sector y en actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de Motorland Aragón. Esta metodología les ha permitido conocer desde dentro el funcionamiento de algunos de los eventos más relevantes del calendario deportivo del circuito y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación.

Hasta el momento, el programa ha incluido experiencias prácticas vinculadas al Campeonato de España de Karting, WorldSBK y Racing Weekend. En los próximos meses, la formación continuará con nuevas sesiones durante MotoGP, jornadas técnicas especializadas y test privados diseñados exclusivamente para el alumnado.

Estas actividades acercan a los estudiantes al trabajo diario de equipos, ingenieros, técnicos y empresas de referencia, ofreciéndoles una visión directa de las exigencias profesionales del motociclismo, el automovilismo y el karting.

Formación técnica impartida por profesionales en activo

El programa mantiene su apuesta por una formación especializada con más de 10 docentes cuya actividad es impartida por profesionales que desarrollan actualmente su labor dentro del motorsport internacional.

A través de asignaturas relacionadas con dinámica vehicular, adquisición y análisis de datos, aerodinámica, materiales compuestos, diseño avanzado, gestión de equipos y psicología en competición, los estudiantes adquieren una visión global de los distintos departamentos que forman parte de una estructura deportiva de alto rendimiento.

Todo ello se complementa con actividades de networking, visitas técnicas y colaboraciones con empresas referentes de la industria, acercando a los alumnos a la realidad laboral del sector y favoreciendo su desarrollo profesional.

Inscripciones abiertas para la 7ª edición

Tras el balance positivo de la 6ª edición y la consolidación del proyecto formativo, el Máster en Ingeniería del Motorsport abre el periodo de inscripción para su 7ª edición, que dará comienzo en enero de 2027.

El programa volverá a contar con 30 plazas limitadas y mantendrá el modelo que lo ha convertido en una formación de referencia dentro del motorsport: flexibilidad online, prácticas presenciales en eventos reales de competición, contacto directo con profesionales en activo y colaboración con empresas vinculadas a la industria.

Con más de un centenar de egresados y presencia de antiguos alumnos en campeonatos nacionales e internacionales, el Máster refuerza su papel como vía de acceso al sector y como punto de encuentro entre el talento emergente, la ingeniería aplicada y la competición profesional.

La apertura de esta nueva edición supone una oportunidad para todos aquellos perfiles que buscan orientar su carrera hacia el motorsport y formarse en un entorno único, donde la teoría se conecta directamente con la realidad de los circuitos, los equipos y la industria.