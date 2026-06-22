El Matarraña se prepara para la noche de San Juan entre verbenas, tradiciones y máxima precaución por el riesgo de incendios

La comarca del Matarraña se prepara para celebrar una de las noches más emblemáticas del calendario festivo con hogueras, cenas populares, música y actividades culturales repartidas por numerosos municipios. Sin embargo, la verbena de San Juan de este año estará marcada por las elevadas temperaturas previstas y por las recomendaciones de extremar la precaución ante el riesgo de incendios forestales.

El presidente de la Comarca del Matarraña, Fernando Camps, ha recordado que la festividad de San Juan cuenta con una larga tradición en el territorio, influenciada por la proximidad con Cataluña. Las hogueras, los petardos y cohetes, las cenas populares con caracoles, la coca de San Juan y los brindis con cava forman parte de unas celebraciones que se mantienen vivas en buena parte de la comarca.

Las principales actividades tendrán lugar durante la noche del 23 de junio. Cretas, donde San Juan es además el patrón de la localidad, volverá a convertirse en uno de los epicentros de la celebración. También Arens de Lledó mantendrá actos durante la víspera y la jornada festiva del 24 de junio. En ambos casos, la programación incluirá actividades populares vinculadas a esta tradición.

Además, varios municipios han organizado o mantienen celebraciones vinculadas a San Juan en fechas próximas. Es el caso de Monroyo y Mazaleón, que celebrarán actividades este fin de semana del 27 de junio, mientras que en localidades como La Torre del Compte ya se han desarrollado actos durante los últimos días.

Por otro lado, algunos municipios han optado por integrar parte del espíritu de San Juan en la programación de la Noche Romántica celebrada el pasado fin de semana. Es el caso de Valderrobres y Calaceite, donde las actividades culturales, musicales y festivas organizadas en torno a este evento han servido también como antesala de las celebraciones tradicionales de estas fechas.

Llamamiento a la prudencia

Más allá del carácter festivo, desde la institución comarcal han querido lanzar un mensaje de responsabilidad ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. Camps ha advertido de que la situación de altas temperaturas y la sequedad de la vegetación obligan a extremar las precauciones, especialmente en aquellas localidades donde se mantenga la tradición de encender hogueras.

"Estamos recomendando desde hace tiempo que, si se realizan, sean muy pequeñas y que se disponga siempre de medios de extinción cerca", ha señalado el presidente comarcal, quien ha insistido en la necesidad de contar con cubas de agua o sistemas de respuesta inmediata ante cualquier incidente.

Las advertencias también se extienden al uso de petardos y material pirotécnico. Desde la Comarca recuerdan que muchos núcleos urbanos están rodeados de terreno agrícola y forestal, lo que incrementa el riesgo de propagación de cualquier chispa fuera de control. Por ello, se hace un llamamiento especial a las familias para supervisar el uso de petardos por parte de los menores.

A pesar de las precauciones, la comarca confía en mantener viva una celebración profundamente arraigada en la identidad local. Las cenas populares, los conciertos, los actos culturales y las reuniones vecinales volverán a reunir a cientos de personas en una noche que combina tradición, convivencia y el inicio simbólico del verano en el Matarraña.