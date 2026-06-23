La comarca del Matarraña vuelve a llenar su calendario estival de cultura con el regreso de los ‘Festivals del Matarranya’, una programación que reúne distintas propuestas artísticas y musicales que se desarrollan en varios municipios y que han conseguido consolidarse como un referente dentro y fuera del territorio.

La actividad arrancará con fuerza los días 26 y 27 de junio en Peñarroya de Tastavins, que acogerá una nueva edición del Franja Rock, el festival encargado de inaugurar el ciclo. Durante dos jornadas, el municipio se convertirá en el epicentro cultural del Matarraña con una programación que incluirá conciertos de tarde y noche, actividades paralelas y propuestas festivas para todos los públicos.

Entre ellas destaca la tradicional comida popular prevista para el sábado 27 de junio en el Salón Multiusos, una actividad que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno al festival.

El resto de programación en julio y agosto

Tras la cita inaugural, la programación continuará del 3 al 5 de julio en Torre del Compte con una nueva edición de Matarrañaa Íntim, uno de los festivales más singulares del territorio. La propuesta transformará viviendas particulares y espacios cotidianos del municipio en escenarios donde convivirán teatro, danza, música y performance en un formato cercano y participativo.

Precisamente en el marco de Matarraña Íntim se estrenará la creación colectiva surgida de la cuarta edición de Matarraña a Escena (MAE), un proyecto de teatro comunitario que se desarrollará los días 27 y 28 de junio en Torre del Compte. La iniciativa ha vuelto a despertar un gran interés, completando todas las plazas disponibles en apenas unas horas y reuniendo a participantes de diferentes edades y perfiles.

Bajo la dirección de la artista Sonia Lanuza y la coordinación de Esther Blanco, el taller trabajará este año sobre el concepto de la vulnerabilidad, dando forma a una performance que verá la luz durante la inauguración de Matarraña Íntim.

El calendario cultural continuará el 18 de julio con La Nit en Blanc, en Mazaleón, una velada dedicada a las artes escénicas que llenará calles y plazas de espectáculos y actividades abiertas a todos los públicos.

El cierre de los Festivals del Matarraña llegará el 1 de agosto en Fuentespalda con una nueva edición del Ciclo de Órgano, que contará con la actuación del Grup Ternari junto al organista Javier Gonzálvez Valero, maestro de capilla del Misteri d’Elx, en una propuesta que pondrá el broche final al verano cultural con un repertorio de carácter clásico.

Con esta programación, los Festivals del Matarraña reafirman su papel como uno de los principales motores culturales de la comarca, acercando durante todo el verano propuestas diversas que combinan creación contemporánea, música en directo y puesta en valor del patrimonio local.