Máxima participación en las carreras pedestres de San Roque en Calanda

Las carreras pedestres de San Roque de Calanda registraron este domingo más participación que en la edición anterior en una tarde marcada por el deporte y los ánimos del público. Familiares y amigos siguieron las pruebas entre aplausos y gritos para animar a sus corredores favoritos, en una jornada calurosa aunque acompañada por algo de aire. Marta Ferrer y Miguel García fueron los ganadores locales de las pruebas en este 2026

La presencia de los más jóvenes volvió a ser una de las notas destacadas, con participantes desde edades muy tempranas. El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, resaltó la respuesta del público y la elevada participación. «Vemos niños de 1, 2 o 3 años que ya se inician en esto. Es algo muy nuestro y a la gente le gusta mucho», señaló.

El tiro de soga gana peso

El tiro de soga volvió a reunir a peñas, familias y participantes de todas las edades, incluidas las reinas de las fiestas. La peña La Colina se proclamó ganadora y recibió como premio un jamón de Castellote.

Recuperada el pasado año, esta prueba aporta un carácter más colectivo a la jornada. «Es un juego tradicional y, sobre todo, un juego en grupo», explicó Joaquín Palomo, concejal de Deportes que destacó su capacidad para involucrar a más personas que las pruebas individuales.

La jornada tuvo además una vertiente solidaria, ya que el dinero recaudado mediante la venta de tickets se destinará a Manos Unidas.

Noemí Ruiz firma el cartel del Pilar

La celebración sirvió también para presentar el cartel de las próximas Fiestas del Pilar. La propuesta ganadora es obra de Noemí Ruiz y reúne varios símbolos vinculados a Calanda, entre ellos la plaza de toros, el tambor y la Virgen del Pilar.

Herrero mostró su satisfacción con el diseño y felicitó tanto a la autora como al resto de participantes en el concurso.

Lara Barberán, una de las reinas, y Noemí Ruiz, autora del cartel de las Fiestas del Pilar./ L.O

Las carreras mantienen su aspiración a ser BIC

Las carreras pedestres continúan además a la espera de avanzar hacia su reconocimiento como Bien de Interés Cultural. Herrero explicó que la iniciativa permanece en el Parlamento autonómico y defendió que su antigüedad y continuidad justifican esta protección. «Es un reconocimiento sobre todo a algo que tiene una tradición antigua y para lo que hay mucha demanda y mucha respuesta por parte del municipio», afirmó el alcalde.

Palomo incidió también en la singularidad de la cita, que calificó como «una de las pocas que queda a nivel tradicional» en Aragón, y defendió la estrecha relación entre deporte y tradiciones en Calanda.