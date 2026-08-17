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17 AGO 2026|

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Máxima participación en las carreras pedestres de San Roque en Calanda

VÍDEO y FOTOGALERÍA. Las pruebas reunieron a corredores de todas las edades y consolidaron el tiro de soga, mientras el Ayuntamiento mantiene su aspiración de lograr el reconocimiento como BIC. Marta Ferrer y Miguel García fueron los ganadores locales

Lidia Olivares17 08 2026

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Calanda

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Las carreras pedestres de San Roque de Calanda registraron este domingo más participación que en la edición anterior en una tarde marcada por el deporte y los ánimos del público. Familiares y amigos siguieron las pruebas entre aplausos y gritos para animar a sus corredores favoritos, en una jornada calurosa aunque acompañada por algo de aire. Marta Ferrer y Miguel García fueron los ganadores locales de las pruebas en este 2026

La presencia de los más jóvenes volvió a ser una de las notas destacadas, con participantes desde edades muy tempranas. El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, resaltó la respuesta del público y la elevada participación. «Vemos niños de 1, 2 o 3 años que ya se inician en esto. Es algo muy nuestro y a la gente le gusta mucho», señaló.

  • Instante de las carreras pedestres de Calanda / Lidia Olivares

El tiro de soga gana peso

El tiro de soga volvió a reunir a peñas, familias y participantes de todas las edades, incluidas las reinas de las fiestas. La peña La Colina se proclamó ganadora y recibió como premio un jamón de Castellote.

Recuperada el pasado año, esta prueba aporta un carácter más colectivo a la jornada. «Es un juego tradicional y, sobre todo, un juego en grupo», explicó Joaquín Palomo, concejal de Deportes que destacó su capacidad para involucrar a más personas que las pruebas individuales.

La jornada tuvo además una vertiente solidaria, ya que el dinero recaudado mediante la venta de tickets se destinará a Manos Unidas.

  • Algunos de los participantes en el tiro de soga y la Peña La Colina, ganadora del jamón de Castellote./ L.O

Noemí Ruiz firma el cartel del Pilar

La celebración sirvió también para presentar el cartel de las próximas Fiestas del Pilar. La propuesta ganadora es obra de Noemí Ruiz y reúne varios símbolos vinculados a Calanda, entre ellos la plaza de toros, el tambor y la Virgen del Pilar.

Herrero mostró su satisfacción con el diseño y felicitó tanto a la autora como al resto de participantes en el concurso.

Lara Barberán, una de las reinas, y Noemí Ruiz, autora del cartel de las Fiestas del Pilar./ L.O

Las carreras mantienen su aspiración a ser BIC

Las carreras pedestres continúan además a la espera de avanzar hacia su reconocimiento como Bien de Interés Cultural. Herrero explicó que la iniciativa permanece en el Parlamento autonómico y defendió que su antigüedad y continuidad justifican esta protección. «Es un reconocimiento sobre todo a algo que tiene una tradición antigua y para lo que hay mucha demanda y mucha respuesta por parte del municipio», afirmó el alcalde.

Palomo incidió también en la singularidad de la cita, que calificó como «una de las pocas que queda a nivel tradicional» en Aragón, y defendió la estrecha relación entre deporte y tradiciones en Calanda.

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