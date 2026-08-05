Mazaleón estrena pista de pádel en un entorno natural con vistas privilegiadas

En Mazaleón jugar al pádel tiene un atractivo extra más allá del deportivo, competitivo y social. La localidad estrena pista y lo hace en un entorno con unas vistas que bien merecen un rato de detenimiento. La nueva instalación se ha ubicado en la zona del campo de fútbol, en lo alto de un repecho desde el que se vislumbra el entorno natural y el resto de instalaciones deportivas. De hecho, se seguirá actuando en el enclave con la próxima habilitación de un circuito de calistenia y una zona de aparatos de gimnasia para personas mayores.

Pista de pádel en el entorno natural y con vistas en Mazaleón. / B. Severino

La pista ya estaba funcionando, tanto que incluso se ha ampliado el horario de uso hasta las 2.00 de la mañana a demanda de los usuarios con el fin de aprovechar más las horas más benévolas con el calor. "La usan vecinos y gente de otros pueblos. La gente de Mazaleón se tenía que desplazar a otras localidades para jugar y ahora ya la tienen en casa", ha dicho la alcaldesa, Rosa María Olona. Esta semana ya hay torneo y la actividad en la pista no cesa. Pero faltaba el corte de cinta, y ese momento ha llegado este miércoles.

Inauguración de la pista de pádel de Mazaleón por parte de DGA y DPT tras una ayuda del FITE. / DGA

Inversión de más de 85.000 euros del FITE

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asistido a este acto y ha conocido de cerca las instalaciones que han supuesto una inversión de 85.334,42 euros procedente del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para infraestructuras municipales de 2024. Acompañada por la alcaldesa de Mazaleón, Rosa María Orona; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste; el presidente de la Comarca del Matarraña, Fernando Camps; miembros de la corporación municipal y vecinos, ha llegado al ayuntamiento, donde ha firmado en el Libro de Honor, para desplazarse después al complejo deportivo e inaugurar el nuevo equipamiento.

Pista de pádel en el entorno natural y con vistas en Mazaleón. / B. Severino

Con esta actuación, Mazaleón amplía su oferta deportiva, ha dicho la vicepresidenta en el acto de inauguración, para destacar que el Ayuntamiento “supo identificar la necesidad de crear una infraestructura adaptada a un deporte que cada vez practican más personas de todas las edades”. “Desde el Gobierno de Aragón estamos convencidos de que el deporte va mucho más allá de la competición; el deporte es salud, es bienestar y es educación en valores, pero también es una herramienta de desarrollo y transformación para el medio rural”, ha afirmado Vaquero. En este sentido, ha señalado que “una oferta deportiva atractiva mejora la calidad de vida, ayuda a fijar población y genera actividad económica”, dado que el nuevo equipamiento permitirá acoger actividades y eventos que atraerán a visitantes a la localidad.

Pista de pádel en el entorno natural y con vistas en Mazaleón. / B. Severino

En este punto, ha resaltado también el papel “fundamental” del FITE, una herramienta que ha permitido desarrollar proyectos estratégicos en la provincia y que ha hecho realidad actuaciones como la nueva pista de pádel de Mazaleón, “inversiones cercanas a la ciudadanía, que mejoran su día a día y que ayudan a construir un territorio más atractivo y competitivo”.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, ha señalado que "garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, reciban el mismo nivel de servicios debe ser una prioridad compartida por todas las administraciones". Ha recordado que cada visita que ha realizado al municipio ha estado vinculada a buenas noticias, desde conocer mejoras en infraestructuras hasta la puesta en marcha de nuevos equipamientos deportivos, o la ejecución de sondeos de agua cuando lo ha necesitado y ha subrayado que dignificar la vida en los municipios es una tarea conjunta.

Usuarios de la pista de pádel de Mazaleón con la alcaldesa y la vicepresidenta de la DGA. / DGA

Juste ha reivindicado que “en los pueblos se vive muy bien” y que contar con servicios de calidad anima a emprender y a fijar población. Además, ha agradecido a la alcaldesa y a su equipo el trabajo “extraordinario” realizado durante la legislatura, reconociendo su esfuerzo, dedicación e insistencia para lograr inversiones que hoy son una realidad y motivo de orgullo para toda la comunidad.

Buena acogida de la pista y reserva a través de móvil

Por último, la alcaldesa de Mazaleón, Rosa María Orona, ha agradecido el apoyo recibido por parte del Gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Teruel para hacer posible la nueva pista de pádel, una infraestructura “muy demandada” y comprometida en el programa electoral del equipo municipal. Ha recordado que ambas administraciones han estado “desde el primer minuto” junto al municipio en momentos especialmente difíciles, como la DANA que afectó gravemente a la localidad, y ha manifestado que ese respaldo ha permitido avanzar en servicios que hoy disfrutan los vecinos.

Recepción de autoridades en el ayuntamiento de Mazaleón antes de la visita institucional. / DGA

Orona ha destacado la excelente acogida de la pista, que ha tenido que ampliar su horario por la elevada demanda, y ha detallado que el sistema de reserva funciona mediante aplicación móvil con código de acceso y activación automática de la iluminación nocturna. También ha observado que la ubicación elegida, integrada en el entorno deportivo del municipio, ha sido “un acierto importante”, y ha anunciado que próximamente se incorporará un espacio de calistenia y nuevos elementos de mejora para completar la zona. La adecuación de la pista ha supuesto, además, la habilitación de un acceso con un camino asfaltado, por lo que el montante total invertido asciende a casi los 90.000 euros.

Mar Vaquero firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Mazaleón. / DGA

Visita a infraestructuras reparadas tras la DANA

Por otra parte, la alcaldesa ha explicado a la vicepresidenta las mejoras que se han realizado en otras infraestructuras deportivas que recibieron ayudas del Gobierno aragonés con motivo de la DANA ocurrida en octubre de 2024. El temporal dañó las piscinas y el campo de fútbol, así como caminos, zonas del casco urbano, los depósitos de agua, la caldera de las escuelas o zonas verdes de la localidad. La ayuda del Ejecutivo aragonés concedida al municipio ascendió a 186.491,29 euros para reparar los desperfectos.