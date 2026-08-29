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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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29 AGO 2026|

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El Media Center, una redacción compartida para llevar el GP de Aragón de Motorland al mundo entero

En la sala de prensa, una decena de mesas permiten a los periodistas realizar sus trabajos. A ellas se suman también los monitores que retransmiten todas las pruebas y actualizan en tiempo real los resultados

Cientos de periodistas han seguido la carrera Sprint en la sala de prensa este sábado. / M.M.R.
Cientos de periodistas han seguido la carrera Sprint en la sala de prensa este sábado. / M.M.R.

Marina Monreal29 08 2026

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Mientras los aficionados llenan las gradas, hay otros espacios del complejo deportivo de Motorland Aragón que también registran mucha afluencia. En el paddock no solo descansan los motorhomes y se encuentran las zonas de preparación de los pilotos. Justo en el edificio central, el media center de MotoGP es durante el fin de semana la redacción de los cientos de periodistas y fotógrafos que llegan hasta Alcañiz para cubrir el evento, entre ellos, el Grupo de Comunicación La COMARCA.

En la sala de prensa, una decena de mesas permiten a los periodistas realizar sus trabajos. A ellas se suman también los monitores que retransmiten todas las pruebas y actualizan en tiempo real los resultados de cada uno de los competidores. La actividad comienza el jueves con la primera rueda de prensa de los pilotos previa al Gran Premio de Aragón y continúa hasta el domingo, cuando la última de las crónicas queda publicada. Durante el fin de semana, por este espacio se puede ver a nombres míticos de la cobertura de MotoGP como Mela Chércoles, Manuel Pecino, Izaskun Ruiz, Oriol Puigdemont y Germán García Casanova.

Aquí, radio, televisión y prensa conviven sin problema. Aun así, los más vistosos son siempre los fotógrafos, que trabajan con sus teleobjetivos muy cerca de la pista. Las cámaras de dimensiones casi astronómicas son las que permiten capturar en detalle a pilotos, adelantamientos y podios, incluso a grandes distancias.

La sala cuenta con grandes ventanales con vistas al pit lane y a la línea de meta. Son muchos los que eligen ver el momento de la salida desde el cristal para, acto seguido, en cuanto las motos se pierden de vista, seguir las primeras curvas a través de los monitores.

Un espacio para el reencuentro

La mayoría de los periodistas deportivos especializados viajan a todos los Grandes Premios de la temporada, lo que se traduce en grandes relaciones y amistades que duran años. En el media center son habituales los abrazos, los encuentros y los corrillos para comentar la actualidad en varios idiomas. Los periodistas de los distintos países celebran las victorias y se oyen gritos y silbidos con los grandes adelantamientos o las caídas.

Cabe recordar que el GP de Aragón es el evento deportivo con más impacto en toda la comunidad autónoma. El Campeonato del Mundo de MotoGP es uno de los certámenes deportivos más seguidos y vistos del planeta. Entre 80 y 90 televisiones y plataformas de todo el mundo emitirán en directo y en diferido las sesiones que tendrán lugar en Motorland Aragón. Se trata de un escenario con representación en los cinco continentes, lo que permitirá dar a conocer Aragón y sus instalaciones ante millones de personas. La elevada visibilidad reúne a un alto número de profesionales de la comunicación tanto en la sala de prensa como en el TV Compound. En la sala de prensa están presentes también alrededor de 30 trabajadores encargados de atender a los medios, gestionar las redes sociales o conducir los shuttles.

Instantes del trabajo en la sala de prensa. /M.M.R.

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