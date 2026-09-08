Miguel Ángel Estevan: «La plaza es nuestra seña de identidad y había que hacer lo posible por volver»

¿Cómo se viven los días previos a las patronales?

Coincidiendo con la celebración de MotoGP. Estos días se viven de una forma ilusionante y positiva esperando los actos que se organizan dese el área de festejos. Hay muchísimo trabajo detrás, más del que uno piensa. Las fiestas son del 8 al 13 y, aunque no he contado el número de actos, hay un montón para que puedan disfrutar de ellos todos los alcañizanos. El peso de la preparación es del área de festejos, los técnicos y también la brigada municipal, que también da el do de pecho al igual que la Policía Local, que siempre está ahí colaborando y ayudando.

Ya está todo listo para vivir los días grandes. ¿Desde cuándo se empieza con los preparativos de unas fiestas?

El alcalde está en continuo contacto con la concejal de festejos. Desde mayo ya estamos haciendo contrataciones de fuegos artificiales, toros de fuego, orquestas, música, cartel taurino… Es un sin parar y hay muchas cosas en las que pensar y que trabajar en ellas.

El peso de la preparación es del área de festejos, los técnicos y también la brigada municipal, que también da el do de pecho al igual que la Policía Local, que siempre está ahí colaborando y ayudando. Ya está todo listo para vivir los días grandes. ¿Desde cuándo se empieza con los preparativos de unas fiestas? El alcalde está en continuo contacto con la concejal de festejos. Desde mayo ya estamos haciendo contrataciones de fuegos artificiales, toros de fuego, orquestas, música, cartel taurino... Es un sin parar y hay muchas cosas en las que pensar y que trabajar en ellas. Las obras de la plaza están ya en su fase final. ¿Qué importancia tiene celebrar allí el acto de presentación de las reinas y el pregón?

Está en su fase final, por eso ha sido posible ese vallado perimetral. Vamos a poder disfrutar de ese ambiente de plaza. Es nuestra seña de identidad y una estampa de todos los alcañizanos. Es una imagen icónica, aunque evidentemente hay muchísimos espacios en los que se pueden celebrar porque Alcañiz tiene muchos recursos patrimoniales. Había que hacer lo posible para volver a la plaza de España.

Emiliano Doñate es una cara muy reconocida por todos los alcañizanos, su voz volverá a resonar en la plaza el próximo 5 de septiembre, ¿por qué se eligió a él como pregonero?

Lo tenía claro. Emiliano es una de las personas en las que trabaja, ha trabajado y trabaja y sigue en la sombra actualmente. Es una especie de reconocimiento una persona que nos identificamos cuando hablamos de las fiestas. Es un orgullo para Alcañiz y enseguida dijo que si con el mismo orgullo que se lo propuse. Muchas personas me han transmitido que es una muy buena decisión porque es muy querido. Ha jugado con niños, mayores y es un merecido muy pregonero, incluso fue mi profesor de religión en su tiempo (ríe).

¿Cómo valora el conjunto del programa?

Es complicado hacer un programa de actos para todos. Se hace todo lo que podemos y con los recursos económicos disponibles. Reconozco que no hay ningún concierto de nivel, pero ha habido apuestas otros años de traer conciertos de nivel y tampoco han respondido. De hecho, recuerdo que el año año que vino Taburete se vendieron 2.000 entradas y en Zaragoza lo van a ver entre 15.000 y 20.000 personas. Evidentemente hay que pensar en grande, pero creo que se han hecho unas fiestas pensando en todos y con tributos en las que con los diferentes estilos de música se van a pasar unas buenas fiestas y con muy bien ambiente.

Una parte fundamental de las fiestas es la gente joven, ¿cómo se ha implicado este año esa parte de los alcañizanos?

Esta semana me ha llegado la noticia de que va a haber más carrozas y por tanto mayor implicación de los jóvenes. Es algo muy positivo. Hay ganas de salir y de colaborar porque hace más de 15 días que llevan trabajando en la carroza. Queremos que todos lo pasemos bien y eso pretendemos desde el área de festejos.

Como alcalde, ¿con qué acto de todos te quedas?

Me quedó con la subida al santuario de la Virgen de Pueyos y la misa. Es un momento en el que los alcañizanos subimos en masa y uno de los más bonitos y entrañables. También la visita a los ancianos del hogar Santo Ángel porque queremos darle apoyo a todas las personas y también a las hermanitas que dan el do de pecho. La corrida de toro es algo muy bonito y los actos festivos de la plaza de toros me gustan mucho también. Me quedaría con casi todo (ríe). Como alcalde tienes que estar en todos los actos, pero soy de la peña Taurina desde el 2002 y voy a seguir colaborando ahí.

Este año una de las grandes orquesta que va a venir es La Misión. ¿Podremos verte por allí?

Sí, claro. Voy a intentar estar en todos los actos desde el concurso de guiñote hasta La Misión. Intento estar en todo lo que puedo y me gusta participar como uno más en la medida de lo posible en los actos de Alcañiz. Me gusta ser una persona cercana y humilde y que cuenten con el alcalde como un ciudadano más.

¿Cómo te sientes desde que estas desde dentro?

Con responsabilidad. No deja de ser una responsabilidad que se consuma alcohol, que se vaya por la calle con riesgos de todo tipo. Hay preocupación y es un alivio levantarse y ver que no ha pasado nada.

Todos los años la limpieza es un motivo de preocupación entre vecinos. ¿Se prepara un dispositivo especial para estos días?

Así es y confiamos plenamente en el dispositivo que ha preparado el área del medio ambiente. Pido paciencia porque a los vecinos siempre nos gustaría que estuviera como el primer día, pero acaba de pasar una avalancha de dos mil personas por la calle y es normal que haya papeles por el suelo o esté manchado. Hay que confiar en los técnicos municipales que son muy buenos y hacen que todo esté limpio y en perfectas condiciones

¿Qué le pide a los alcañizanos para estos días?