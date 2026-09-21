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21 SEP 2026|

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El Monasterio del Olivar celebra su Asamblea General: «Nuestra Hermandad mantiene vivo este espacio»

La entidad, compuesta por personas que guardan una relación con el Monasterio, se constituyó en 2024 y ya dobla el número de socios tras conseguir sus primeros objetivos

Foto de familia de los participantes en la Asamblea General celebrada en el Monasterio del Olivar / Monasterio del Olivar
Foto de familia de los participantes en la Asamblea General celebrada en el Monasterio del Olivar / Monasterio del Olivar

La COMARCA21 09 2026

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ActualidadCultura y Ocio

El Monasterio del Olivar de Estercuel celebró el pasado sábado su asamblea general, un encuentro en el que, sobre todo, se puso de manifiesto la importancia que tiene la Hermandad creada hace apenas dos años. La entidad se constituyó en 2024 con 84 socios y ahora continúa creciendo después de que el año pasado ya se doblara el número de sus integrantes tras conseguir sus primeros objetivos

La Hermandad está formada por personas que, de una forma u otra, tienen relación personal con el Monasterio y quieren colaborar prestando su apoyo y ayuda a la comunidad mercedaria que lo regenta. En este tiempo, gracias a ello, se han conseguido realizar mejoras en cuestiones como la iluminación o el sistema de sonido del Monasterio. "Contar con socios que nos apoyan nos da ilusión. Sentimos responsabilidad, porque hay un equipo muy grande que va creciendo cada día", defiende el Fray Fernando Ruiz.

En esta ocasión, el pasado sábado unieron espiritualidad, patrimonio, convivencia y cultura en un mismo encuentro, una combinación que "debemos recuperar en nuestra sociedad". "Para nosotros es algo muy natural. Combinamos lo religioso con las estrellas, proyectos de cultura o exposiciones. Eso es el futuro", añade el Fray.

Ahora, la Hermandad y el Monasterio en sí hacia los 150 años de la restauración de la Orden de la Merced en España, una conmemoración "de gran importancia". Y es que, la vida religiosa mercedaria en España se recuperó precisamente en este espacio tan importante para Estercuel. "Tras la disolvión de las congregaciones religiosas, se abandonaron los conventos. Con el tiempo los mercedarios que habían sido jóvenes en 1835 quisieron renovar, el convento que estaba disponible y los que dieron facilidades fue el del Olivar. Por eso en 1878 se reunieron aquí hasta ser una pequeña comunidad de 12 ancianos que reiniciarion de nuevo la vida religiosa en España", cuenta Fernando.

Por lo tanto, celebrar los 150 años desde aquel momento es para ellos crucial. "Si no hubieran vuelto estos religiosos, el Monasterio estaría en otras condiciones, no plenamente vivo", defiende el Fray. En ese sentido, está previsto que dentro de dos años, coincidiendo con esa fecha, se lleve a cabo un gran encuentro que reúna a todo aquel que haya significado o guarde relación con este enclave.

Celebración del encuentro de la Hermandad del Monasterio del Olivar / Monasterio del Olivar

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