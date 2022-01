Mónica Plaza: «La cercanía de la gente y el compañerismo es la esencia del Dakar»

¿Cómo te llegó la posibilidad de participar hace tres años en el Dakar?

Primero he de decir que yo llevo siete años compitiendo como copiloto de rallyes todo terreno y hace ahora cuatro años tuve varias opciones para ir al Dakar. Me decanté por una pero no salió bien por problemas económicos. Entonces se lo propuse a mi padre que es un gran conocedor de esta prueba ya que la había corrido en África y, tras tenerlo que dejarlo cuando el evento se trasladó a Sudamérica, hace ahora tres años vi la posibilidad de competir con él en Arabia Saudí y gracias a nuestros patrocinadores fue posible y hasta ahora.