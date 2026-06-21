Motorland Aragón acelera con un intenso Epic Racing Weekend repleto de emoción y más de 80 pilotos internacionales

Motorland Aragón volvió a convertirse este fin de semana en el epicentro del automovilismo nacional e internacional con la celebración del EPIC Racing Weekend, una cita que reunió en el trazado alcañizano a 85 pilotos de 18 nacionalidades repartidos entre cuatro campeonatos y que dejó dos jornadas de intensa competición, adelantamientos al límite y un gran ambiente en el paddock.

La segunda gran cita del calendario automovilístico de Motorland ofreció un programa deportivo repleto de actividad con la presencia de la F4 Spanish Championship, el Campeonato de España de Resistencia y GT (GT-CET), la GR Cup Spain y el Trofeo de Velocidad Motorland Aragón de la Federación Aragonesa de Automovilismo, combinando jóvenes promesas, pilotos experimentados y participantes del ámbito regional.

Máxima igualdad en la F4 Spanish Championship

Con una espectacular parrilla de 36 monoplazas, la F4 Spanish Championship protagonizó algunas de las carreras más emocionantes del fin de semana.

El sábado, el español Nacho Tuñón logró imponerse en la primera manga, mientras que el británico Nathan Tye se adjudicó una ajustada segunda carrera tras cruzar la meta con apenas unas décimas de ventaja sobre el neerlandés Kasper Schormans.

La emoción continuó el domingo con una tercera carrera marcada por la presión constante sobre el líder. Finalmente, el serbio Andrej Petrovic consiguió defender su posición hasta la bandera a cuadros para sumar una importante victoria por delante de Noah Monteiro y Nathan Tye.

Alternancia de ganadores en el GT-CET

El Campeonato de España de Resistencia y GT volvió a ofrecer un gran espectáculo con una parrilla formada por 30 pilotos y algunas de las máquinas más potentes del fin de semana.

La primera carrera estuvo dominada por Agustín Sanabria y Pablo Bras, que llevaron su Porsche 992 GT3 Cup de la Escudería Faraón hasta la victoria absoluta tras una actuación muy sólida.

Sin embargo, el domingo cambió el guion. Lorenzo Mendieta y Jordi Fuset, al volante de otro Porsche 992 GT3 Cup del equipo PCR Sport, lograron imponerse en la segunda manga tras completar 22 vueltas a gran ritmo, tomándose así la revancha deportiva respecto a la jornada inaugural.

Vinyes y Gamón brillan en las categorías monomarca y regional

La igualdad fue la gran protagonista de la GR Cup Spain, la copa monomarca disputada con los Toyota GR86. Después de que Marco Aguilera lograra la pole position durante la jornada del sábado, el experimentado Joan Vinyes se llevó la victoria en la carrera dominical tras una intensa batalla con Miguel Ángel Romero e Ignacio Rodríguez.

Por su parte, el Trofeo de Velocidad Motorland Aragón de FADA aportó el componente autonómico a un fin de semana de marcado carácter internacional. Con una destacada participación de turismos y clásicos, el gran dominador fue Ander Gamón, que al volante de su Cupra VZ TCR consiguió imponerse en las dos carreras disputadas el domingo, firmando un doble triunfo absoluto.

El aficionado siempre es protagonista en Motorland

Más allá de la competición, Motorland volvió a apostar por una experiencia inmersiva para los aficionados. Uno de los momentos más destacados fue el Grid Walk, que permitió a los asistentes acceder a la parrilla de salida y vivir desde dentro los instantes previos al comienzo de las carreras.

La ludoteca tematizada para los más pequeños / Motorland Aragón

La ludoteca tematizada para los más pequeños, instalada en una de las salas VIP del circuito, y la terraza del restaurante con vistas privilegiadas al pit lane, los boxes y la recta principal completaron una oferta pensada para disfrutar de una jornada de motor en familia.

Motorland ya mira hacia MotoGP

Con la conclusión del EPIC Racing Weekend, Motorland Aragón cierra su temporada de competiciones automovilísticas de ámbito nacional, pero mantiene la actividad centrada ya en el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

La próxima parada será los días 27 y 28 de junio en Zaragoza, donde el circuito organizará la Warm Up Party de MotoGP en el Espacio Ebro. El evento incluirá retransmisiones en directo, presencia de pilotos, actividades para aficionados, sorteos, gastronomía, música y diferentes experiencias destinadas a calentar motores antes de una de las grandes citas del calendario deportivo aragonés.