Motorland corona al ganador del primer certamen de karts eléctricos de España

El rugir de los motores o el chirrido de los frenos son los sonidos más habituales cuando se acude a una competición en un circuito. Sin embargo, el silencio de los vehículos que competían ha sido el gran protagonista, en esta ocasión. Y es lo normal cuando se trata del primer certamen de karts eléctrico español, que este fin de semana se ha celebrado en Motorland.

Los pilotos han competidos en dos categorías. En la Open de España eKarting Senior han participado 8 pilotos de cuatro países con karts de competición. Vincenzo Marinov se ha alzado con la victoria de las tres carreras previas a la gran final. Sin embargo, el piloto español no ha podido volver a repetir el triunfo en la última carrera, y se ha tenido que conformar con la segunda posición. Ellis Spiezia ha sido el más rápido. LaFlamme ha sido tercero.

Finalmente, Marinov con 80 puntos se ha proclamado campeón del Open España Ekarting 2021, seguido de Spiezia (67 puntos), y Adrián Pruñonosa (53 puntos).

Por su parte, la prueba regional ha reunido a dieciséis pilotos que han competido con karts de alquiler. Y los cuatro mejores han tenido la oportunidad de competir con pilotos profesionales. Laura Aparicio ha sido quinta de su grupo, quedándose a las puertas de disputar la final.

El piloto Pol Caubin ha sido el vencedor de la categoría, seguido de Marinov y Joan Bikendi.

La piloto alcañizana se va de Motorland con un buen sabor de boca, a pesar de no haber logrado competir en la final, «me ha encantado poder probar esta nueva era de los coches eléctricos. Es muy interesante y creo que han venido para quedarse».

Laura Aparicio ha terminado quinta en la categoría regional. / L. Martínez

Al compararlo con los rental karts, Aparicio ha confesado que se requiere mucho cuidado a la hora de conducir los modelos eléctricos, «estos modelos tienen mucha potencia al principio, no va a más, no es como lo modelos de gasolina, en los que es más progresivo». La alcañizana también ha destacado lo curioso que es oír trabajar a las ruedas, «al no escuchar ningún ruido del motor, tienes la oportunidad de oír el aire que te pega en la cabeza y las ruedas».

A pesar de no lograr llegar a la final, su buena actuación durante todo el fin de semana ha sido recompensada, y tendrá la oportunidad de rodar en un karts eléctrico con motor de competición.