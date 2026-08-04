Una mujer de 71 años denuncia haber sufrido un intento de agresión sexual en Alcañiz

Una mujer de 71 años ha denunciado haber sufrido un intento de agresión sexual en Alcañiz durante el sábado 25 de julio, coincidiendo con el Festival Aragón Sonoro. El equipo territorial de la policía judicial se está encargando de la investigación.

Según fuentes consultadas, el suceso se habría producido tras finalizar las actuaciones del festival. La víctima salía de su puesto de trabajo de uno de los bares del centro urbano cuando un hombre se le abalanzó para intentar agredirla. El Ayuntamiento ha mostrado su rechazo a los hechos pero se remiten a la investigación de los hechos.