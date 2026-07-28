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28 JUL 2026|

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Música, teatro, circo y danza: Esta es la programación del Verano Cultural de Utrillas

Del 29 de julio al 9 de agosto la villa minera acogerá una nueva edición del Verano Cultural. Una iniciativa del Ayuntamiento que trata de acercar la cultura a vecinos y visitantes

Una de las actuaciones de Verano Cultural en ediciones anteriores./ L.C.
Una de las actuaciones de Verano Cultural en ediciones anteriores./ L.C.

La COMARCA28 07 2026

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Utrillas

Cultura y Ocio

El Ayuntamiento de Utrillas pondrá en marcha este miércoles una nueva edición del Verano Cultural. Un ciclo que reunirá doce actuaciones gratuitas dirigidas a todos los públicos del 29 de julio al 9 de agosto, en la plaza del Ayuntamiento. El programa cuenta con propuestas de música, teatro, circo, danza y animación. Todas las actuaciones comenzarán entre las 19.30 y las 22.30 y serán de acceso libre. La única excepción será La niña de la jungla, prevista para el 9 de agosto y que se llevará a cabo en la nave de fiestas debido a las necesidades técnicas y de espacio del espectáculo.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha explicado que el programa se organiza una vez finalizadas las fiestas de los Mayorales con el objetivo de ofrecer una programación cultural y de ocio para vecinos y visitantes durante el verano. Además, ha destacado la presencia de grupos de la provincia, entre ellos tres formaciones de Utrillas.

Un programa para todos

La programación arrancará el 29 de julio con Latas, un espectáculo que combina circo, danza y teatro. Un día después llegará Dónde están los regalos, una propuesta familiar que mezcla teatro, música y baile. El 31 de julio será el turno de Animación en la pista, con juegos y bailes dirigidos a los más pequeños.

El apartado musical comenzará el 1 de agosto con Nómadas, grupo de pop-rock de Utrillas. El 2 de agosto actuará Kurt Savoy, artista conocido por interpretar con guitarra y silbido las bandas sonoras de películas del oeste. El 3 de agosto se representará Historia del circo, un espectáculo de circo clásico pensado para toda la familia.

La programación continuará el 4 de agosto con Haciendo el indio, una propuesta infantil. Al día siguiente, la asociación utrillense Muévete presentará Flamencas Rurales, un espectáculo de sevillanas y danza. El 6 de agosto será el turno de Los Azukikis, mientras que el día 7 se ofrecerá un homenaje al pop-rock español.

El ciclo concluirá con dos propuestas teatrales: el 8 de agosto se representará Historias de las historias, una comedia protagonizada por Alfonso Palomares, y el 9 de agosto llegará La niña de la jungla, un espectáculo de animación inspirado en una versión infantil y femenina de Tarzán que, por sus necesidades escénicas, será la única actuación que se celebrará en la nave de fiestas en lugar de la plaza del Ayuntamiento.

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