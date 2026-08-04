Música, teatro y humor amenizan el ciclo de las ‘Noches de Verano’ en Alcorisa

El ciclo cultural de las Noches de Verano regresa una edición más a Alcorisa para amenizar las veladas con música, teatro y humor a partir de las 22.30, cuando las temperaturas estivales dan un respiro. Este año serán cinco las propuestas a disfrutar durante el mes de agosto, ubicadas en diferentes plazas de la localidad para intentar llegar a todos los rincones.

“Las Noches de Verano son una programación que la gente espera todos los años desde que comienza el buen tiempo. Una alternativa de ocio cultural al caer la noche, que este año hemos programado para el mes de agosto, con actuaciones los sábados, pero también fechas señaladas como el eclipse o el día la muerte de nuestro ilustre pintor, Valero Lecha”, argumenta Raquel Egea, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcorisa.

El Grupo de Jota Alcorisa será quien se encargue de iniciar el ciclo cultural con una actuación este sábado 8 de agosto en la plaza Constantino Lorente. Un renovado festival de jotas con propuestas que recorrerán las tres provincias aragonesas para mostrar lo mejor del folclore de la comunidad autónoma.

La noche del eclipse será una cita mágica, por lo que, para completar la experiencia, al fenómeno astronómico del 12 de agosto se sumará posteriormente una propuesta musical con el Dúo Simelasé en la plaza Higinio Palomo. Desde la capital aragonesa, dos artistas interpretarán éxitos de la música española, latina e internacional, con canciones de ayer y siempre en un concierto íntimo y lleno de buena energía.

Actuaciones a las 22.30

El 15 de agosto, festivo nacional por excelencia del verano, estará protagonizado por la actuación de los ya veteranos en Alcorisa, Kinser Espectáculos, con su obra Centrifugado. Un espectáculo de risas y teatro clown con interacción con el público de todas las edades que tendrá lugar en la plaza de La Iglesia. Una propuesta familiar cargada de números visuales, pantomima y música.

Señalado en el calendario cultural de Alcorisa será sin duda el 20 de agosto, día en el que tuvo lugar la muerte del padre de la pintura salvadoreña, Valero Lecha. Con motivo de este año de homenaje al artista, además de una actividad artística por la tarde a cargo de la pintora local Yasmina Oliveros, por la noche pondrá el punto musical Donax Trío, con un concierto de pinceladas solemnes y emotivas. Esta formación alcorisana regresa al escenario de la plaza Los Arcos con sus dos clarinetes y un fagot, y su música de cámara.

El ciclo cultural se cerrará el sábado 22 de agosto con una nota de optimismo y humor a cargo del artista de Oregón Televisión David Angulo y su espectáculo El coleccionista de voces. Una propuesta humorística que se desarrollará en la plaza Bienvenida Argensola.

Como es habitual, todas las actuaciones serán gratuitas y al finalizar contarán con un bingo social, cuyos beneficios irán destinados a las Fiestas Mayores de Alcorisa, que tendrán lugar a mediados del mes de septiembre.